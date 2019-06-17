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對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）

【明報專訊】雨傘運動時受到父母影響，我是『藍絲』，當時就讀中二、中三左右，但這幾年改變了。我父母是『紅底（親中）』，在內地開廠，他們從內地來港，可能經歷過文革，對共產黨比較崇拜，去旅行會去（湖南）韶山，在家會看CCTV（中央電視台）。所以我小時候「好紅」，雨傘運動時會參加『保普選、反佔中』網上聯署，讚好『港人講地』facebook專頁……之後上通識堂和連登（網），我身邊都有同學是藍絲，但大家慢慢長大學會獨立思考，了解更多香港發生什麼事，自然會轉『黃絲』。

父母不知我出來遊行（6月9日、12日及昨日），否則會被爸爸趕出門口。我放棄了跟他們討論，爸爸講少少就『起晒槓』責駡我，如上次我說有逾100萬人遊行，我媽媽認為沒有，她語重心長和我談了逾一小時，叫我不要被外國勢力煽動，所以我放棄了（討論）。

反修例是因質疑內地法治問題，以及（政府）沒有信用，《中英聯合聲明》都變了歷史文件，日後說了什麽、簽了什麼都可以不算數。我覺得撤回修例比較好，一個人下台解決不到，可能要有真普選，雖然這是5年前的訴求，但有真普選的話，特首要對選民負責任，但她現在只需向1200人（特首選委）負責，而這1200人是向中央負責，即變了特首向中央負責。

我未至於對香港失去希望，如果6月12日有出來的話，都知道香港人很溫暖，對人還有希望，只是對政府沒有什麼希望。

（反修例風暴）

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