對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）

父母不知我出來遊行（6月9日、12日及昨日），否則會被爸爸趕出門口。我放棄了跟他們討論，爸爸講少少就『起晒槓』責駡我，如上次我說有逾100萬人遊行，我媽媽認為沒有，她語重心長和我談了逾一小時，叫我不要被外國勢力煽動，所以我放棄了（討論）。

反修例是因質疑內地法治問題，以及（政府）沒有信用，《中英聯合聲明》都變了歷史文件，日後說了什麽、簽了什麼都可以不算數。我覺得撤回修例比較好，一個人下台解決不到，可能要有真普選，雖然這是5年前的訴求，但有真普選的話，特首要對選民負責任，但她現在只需向1200人（特首選委）負責，而這1200人是向中央負責，即變了特首向中央負責。

我未至於對香港失去希望，如果6月12日有出來的話，都知道香港人很溫暖，對人還有希望，只是對政府沒有什麼希望。

（反修例風暴）