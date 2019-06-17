現不站出來 還等何時？

升大三劉先生（右一）

我本身覺得『和理非』是比較合適的方法去表達意見。年輕人不單純是一腔熱血，他們比其他成年人、中年人更加清楚應該站出來，是否每個年輕人抱着傷害警察、傷害任何人的心態，我覺得一定不是。這麼多年輕人寧願不顧前途站出來，因為他們知道如果他們不出來的話，就沒有人保護更加多的家人及中年人。

為什麼站在最前線的總是年輕人？總是這群更加沒有能力保護香港的人？因為他們現在不出來犧牲自己的話，當《逃犯條例》修訂通過後，他們一樣沒有出路，愈年輕的人愈沒有能力移民。他們的心態是，現在不站出來的話，還等什麽時候呢，他們自自然然會衝到最前線。

當103萬人和平上街的時候，政府不聽意見，對衝突的人來說，用和理非的方式溝通行不通，可能已經逼到他們沒有其他方法可做，才會出現衝的想法。

你再想想，6月12日我們佔領夏愨道的時候，沒有人一開始是打算打警察。在我角度來說，很多示威者上街並不是針對警方，或者林鄭月娥一個特首，而是針對整個條例的本身。辱駡『黑警』是因為警察的做法令人接受不到，他們（的槍）對着示威者的頭射，攻擊記者亦不是保障人權之下應有的事，記者是中立、報道事實，但警察去攻擊記者，令市民更加接受不到。

明報記者

（反修例風暴）