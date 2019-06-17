要聞
下一篇 上一篇

遊行年輕一代有話說

【明報專訊】2014年，警方施放87枚催淚彈驅散佔領學生，激發雨傘運動遍地開花，港人真普選訴求落空，無力感充斥香港；2019年，反對《逃犯條例》修訂再次凝聚年輕人，更有「00後」因此受政治啓蒙上街。他們對港府失望，但對香港仍充滿期盼，當同齡人在忙於讀書、遊玩、拍拖的時候，有人以血肉之軀抵擋「槍林彈雨」。他們並非毫不懼怕，而是意想不到政府會對香港的下一代開槍。以下為這些年輕人的心聲……

現不站出來 還等何時？

升大三劉先生（右一）

我本身覺得『和理非』是比較合適的方法去表達意見。年輕人不單純是一腔熱血，他們比其他成年人、中年人更加清楚應該站出來，是否每個年輕人抱着傷害警察、傷害任何人的心態，我覺得一定不是。這麼多年輕人寧願不顧前途站出來，因為他們知道如果他們不出來的話，就沒有人保護更加多的家人及中年人。

為什麼站在最前線的總是年輕人？總是這群更加沒有能力保護香港的人？因為他們現在不出來犧牲自己的話，當《逃犯條例》修訂通過後，他們一樣沒有出路，愈年輕的人愈沒有能力移民。他們的心態是，現在不站出來的話，還等什麽時候呢，他們自自然然會衝到最前線。

當103萬人和平上街的時候，政府不聽意見，對衝突的人來說，用和理非的方式溝通行不通，可能已經逼到他們沒有其他方法可做，才會出現衝的想法。

你再想想，6月12日我們佔領夏愨道的時候，沒有人一開始是打算打警察。在我角度來說，很多示威者上街並不是針對警方，或者林鄭月娥一個特首，而是針對整個條例的本身。辱駡『黑警』是因為警察的做法令人接受不到，他們（的槍）對着示威者的頭射，攻擊記者亦不是保障人權之下應有的事，記者是中立、報道事實，但警察去攻擊記者，令市民更加接受不到。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕布袋彈 橡膠彈 催淚彈 逃犯條例 雨傘運動

上 / 下一篇新聞

示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回 民陣稱近200萬人 警稱約33.8萬
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在
33人遊行不適送院 1危殆
33人遊行不適送院 1危殆
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒
多團體設熱線 紅會接70求助
多團體設熱線 紅會接70求助
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
對人還有希望 對政府沒有 19歲田小姐（右一）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
我是中國人 討厭中央打壓 17歲中五生梁同學（前）
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
6月9日前 我是井底之蛙 19歲Cohen
花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客
花海誌哀 紙條送心聲 人龍悼墮樓雨衣客
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
中聯辦指修例初心正確 遭抹黑干預 王志民見人代政協 籲支持特首渡難關
葉劉: 政府未來一年失能量
葉劉: 政府未來一年失能量
工聯會美領館抗議干預
工聯會美領館抗議干預
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
寧上街不慶節 爸爸攜幼爭平反「暴動」
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
撐杖婦 心痛學生流血 腿痺續遊行
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
首上街公僕 「不走出來 孩子無將來」
50校友 「恥與林鄭為伍」
50校友 「恥與林鄭為伍」
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
夏志誠 籲勿妖魔化執法者
新移民 製英文口號 盼遊客關注
新移民 製英文口號 盼遊客關注
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
頭盔眼罩諷濫武 撤回下台聲響遍
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
撤「三罷」民陣致歉 籲今續集會
沿途店舖提供冰水紙花
沿途店舖提供冰水紙花
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
兩學者指警低估人數 稱最少150萬
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
港鐵飛站巴士改道 黑衣人潮迫爆港島
「保衛香港」直幡掛獅山
「保衛香港」直幡掛獅山
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
譴責港警 為港墮斃示威者默哀 海外40市聲援 台北萬人集會
特朗普擬G20向習提港示威
特朗普擬G20向習提港示威
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
羅永聰：「暫緩」「撤回」實際分別不大
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
陳淑莊：街站製花 「最輕量」工作
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」
劉夢熊：林鄭如對習近平「高級黑」