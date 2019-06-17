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衝突雙方皆有好友 公院醫生嘆為難

【明報專訊】有不願透露姓名、反對修例的公立醫院醫生自言，有好朋友當警察，亦有朋友是示威者，作為醫生則有可能替雙方治療傷勢，感覺難受，「當日衝突只因特首不願意就《逃犯條例》修訂讓步，逼着示威者升級，警方亦因此被迫執法，兩邊都身不由己」。

年輕同事多反修例 另一班批暴徒

無論是6月12日最前線的示威者還是鎮壓示威者的前線警員，對這醫生而言「兩邊都有叫得做最好朋友的人，感覺很複雜」。該醫生接受本報電話訪問時說，當日一名「傷得好嚴重的示威者」就是他的好友；但中學時期非常要好的一個朋友，亦正是當日在立法會「煲底」外衝突最前面、其中一個幾乎被磚頭擲中的警察。該醫生與警察朋友討論時，警察形容示威者仇視警察，是刻意「搞事」，自己是受害者甚至險死，又反問「前面有人衝，唔通我企喺度照食？」

這名醫生擔心，事件已令二人關係留下心結，又認為修例事件在世代間、人與人間造成撕裂。他舉例說「工作環境差一個10年想法就差好遠」，年輕一輩多是反對修例一邊，另一班同事茶餘飯後則批評示威者是暴徒，令上班時大家也傾向少說話避免爭吵，大家亦變得冷漠。

「上街昔有用今無用 才是衝突原因」

該醫生說「我站在兩邊認識的人中間，兩邊都有機會受傷，兩邊都痛苦，而我是可能治療他們的人，我很難受」。他認為雙方均非罪魁禍首，罪魁禍首是林鄭月娥，政府不願讓步，迫使示威升級，警方亦被迫執法，雙方身不由己。該醫生認為，若他日有選票決定特首、所想要的政制，當社會有選擇時，才能避免類似的嚴重衝突。「以前上街有用，現在上街無用，這才是警民衝突的原因」。

（反修例風暴）

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