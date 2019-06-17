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多團體設熱線 紅會接70求助

【明報專訊】上周三警民衝突、前日有反修例者墮樓身亡等事件，均牽動港人情緒。多個團體設立熱線提供心理支援，其中香港紅十字會截至昨午約4時共接獲約70個求助電話，大多對事件感憤怒及不滿，亦有人稱對社會現狀感無力及絕望。

紅十字會於上周三、即大規模警民衝突當日，設立心理支援熱線，由臨牀心理學家及義工接聽，提供情緒支援。截至昨午約4時，共接獲約70個求助電話，除了年輕人，亦有憂心子女的家長及被事件影響情緒的巿民。

紅十字會表示，部分來電來自參與事件的市民，他們憤怒及不滿，亦有一些沒直接參與事件者，因連日觀看媒體報道及社交平台資訊，尤其衝突及傷者的畫面後，感到驚恐、不安及內疚。

籲持續不安應放下手機

香港心理學會臨牀心理學組呼籲，市民參與遊行時應以自身及身邊家人朋友的安全為最先考慮，並時刻留意自己及身邊人的情緒。若發現有同伴心情激動，可嘗試先以安靜耐心陪伴，鼓勵對方說出內心感受，並以言語或身體動作肯定其感受，勿太急於轉化對方情緒；如得對方同意，可向現場救護站人員或以熱線求助。

學會又說，不少市民過去一周可能親身或從各媒體接觸到令人不安的影像，產生不同情緒，包括驚恐、擔心、緊張、傷心、憤怒及內疚等。若發現情緒持續不安，應暫時放下手機或關上電視，以得到休息。學會建議市民可以個別或集體的和平方式悼念逝者，有助紓緩哀傷情緒。

（反修例風暴）

相關字詞﹕逃犯條例 香港心理學會 香港紅十字會

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