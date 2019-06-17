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站崗軍裝警減 鐵馬陣變膠帶陣 消息：改便衣執勤 免挑起情緒

【明報專訊】《逃犯條例》修訂引發大規模警民衝突，民陣連續第二個周日發起大遊行，記者昨觀察，沿途站崗軍裝警員明顯較上周日少，道路兩旁「鐵馬陣」亦不復見，改以膠帶封路，市民亦毋須高呼開路，軒尼詩道東西行6條行車線昨午已全部開予遊行隊伍；有參與遊行的市民批評，上周三警方使用過分武力，但亦有人稱政府才是破壞警民關係的元兇。警察隊員佐級協會昨晚發出聲明，強調香港警察一直堅守政治中立守則。

明報記者

本報記者所見，昨日執勤的軍裝警員比上周日少，駐守的站點明顯較上次疏落，亦不見警員築起「人鏈」，沿途甚少架設鐵馬，主要以膠帶及雪糕筒分隔道路。相比上周不斷有人要求開路，至下午4時才開放軒尼詩道6條行車線，警方昨午約3時10分已全開6線。

市民噓罵 警無表情

遊行隊伍昨途經多個警員站崗位置時，部分人高呼「黑警」、「可恥」或「道歉」等口號，並高舉上周三示威者受傷照片。隊伍又一度大叫「盧偉聰，下台！」抵達金鐘添美道後，不少人在立法會示威區外坐下，立法會入口架設鐵板，10多名警員一字排開把守。有市民向警員發出噓聲，部分更以粗言穢語指罵警員，警員木無表情。有不願上鏡的前線警員向記者表示，明白示威者訴求，但警隊要維持治安，「希望大家體諒」，亦對警隊再次在政治事件成為磨心感到無奈。

消息人士解釋，昨在場執勤的警員數目並無減少，但為免引發警民摩擦及衝突，部分地點改由便裝警員執勤；道路兩旁的鐵馬亦收起，改為以膠帶圍封。消息人士承認，昨日大遊行其中一個訴求與警方執法手法有關，故警方採取上述多項措施，避免挑起市民情緒。

稱攻警者「暴徒」 員佐級會：堅守政治中立

警察隊員佐級協會昨晚發出聲明，強調警察一直堅守政治中立守則。聲明以「暴動事件」形容上周三警民衝突，又稱攻擊警員的示威者是「暴徒」，說事件後警務人員承受巨大壓力，但強調「無怨無悔地維持香港社會的秩序」，又說「感謝同事對香港作出的努力」，要繼續緊守崗位，令港「免再受政治蹂躪」。該會主席林志偉慨嘆，上周三警民衝突前線警員處被動狀態，只是生命受威脅時用適當武力，已很克制，惟市民幾乎一面倒同情少數激進示威者，對前線警員不公平，「邊個會為警隊發聲？」

遊行者批政府分裂警民關係

市民林氏夫婦昨帶同兩歲半女兒再次參加遊行，表示不接受政府宣布暫緩修例。林太又批評，6．12衝突中警方使用過分武力，亦批評政府分裂警民關係，「相信有好多人都不想這樣」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警民關係 逃犯條例

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