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政府稱無重啟時間表 田北辰：方案等同不存在

【明報專訊】政府昨在遊行未結束時，在晚上8時29分發出新聞稿，指考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，重申並無重啟程序的時間表，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受傷害。有議員認為，政府沒用上「撤回」字眼，但無限期暫緩意思已等於方案不存在。

特首林鄭月娥在上周六（15日）的記者會宣布暫緩修例，預計今年內不會再將草案提交至立法會，事隔一天政府發言人發的新聞稿，沒用「撤回」字眼。實政圓桌立法會議員田北辰認為，無限期的暫緩只是較體面說法，方案已等同不存在，「政府一直都不願講得清楚，不知其難處，雖沒『撤回』字眼，但無可能畫公仔可再畫出腸再多啲」。田北辰表示，逃犯條例已比23條立法更洪水猛獸，不相信日後有人仍敢提出，連帶原先或可研究、有較多民意支持的港人港審，亦已錯過推出的時機。

林正財料林鄭兩天內公開交代

林鄭月娥昨在新聞稿向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進。行政會議成員林正財向本報稱，相信林鄭月娥是真心道歉，「不是見到遊行好多人、委屈之下道歉，而是真心反省成件事，向市民道歉」。

林正財表示，這幾天有與林太溝通，感覺林太都認為政府在事件上做得差，令社會撕裂，「是真心對香港、對市民唔好」，認為昨晚的政府聲明，特首致歉「絕對不是官樣文章」，他相信林太未來一兩天，亦會再會見傳媒交代。行政會議召集人陳智思向本報表示，林太上任兩年多以來，做了很多好事，亦一直想為香港做事，對於今次修例引發社會很多誤解感可惜。

（反修例風暴）

相關字詞﹕陳智思 林正財 林鄭月娥 田北辰 政府 逃犯條例

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