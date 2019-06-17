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林鄭道歉泛民不收貨 醞釀予下台「死線」

【明報專訊】政府昨日在遊行未完之際已發新聞稿，稱特首林鄭月娥向市民致歉，不過，民主派並不「收貨」，多人認為除林太下台外別無他法；全國港澳研究會副會長劉兆佳明言，日後政府施政更難，料林太需更依賴中央及建制派支持，令建制派日後在施政上扮演更重要角色。

劉兆佳：

料林鄭更需中央建制支持

民陣明言，對林太致歉絕不「收貨」，斥她未為強推惡法、警方暴力鎮壓道歉，「完全是侮辱和愚弄上街市民」。民陣提出五大訴求，包括撤回修例、追究警察開槍、不檢控示威者、撤銷暴動定性，以及要求林太問責下台；民主派會議除上述5項外，並要求政府立即展開單次移交台灣殺人犯工作。

民主派會議毛孟靜稱，林太並未回應任何訴求，她斥林太已失去一整代香港人，相信未來她已無計可施，正醞釀給予她下台「死線」。公民黨楊岳橋斥林太完全缺乏誠意，提出修例首日開始，民主派已明言有問題，卻要港人用淚、汗及血才換到昨日成果，可謂不符比例，「在正常政治制度，下台是基本政治人物操守應做的事」。

資訊科技界議員莫乃光亦批評，林太並未回應上述訴求，包括市民最緊張的警察武力及檢控事宜，他稱擔心林太無法管治，若不下台，最基本是必須盡快處理上述訴求。

劉兆佳認為，今屆政府日後施政更難，不論什麼議題都會被質疑或反對，「但問題不是大到不得了，因國際間很多低民望的政府都繼續管治」。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林太已錯過3次與市民大和解的機會，包括上次遊行（9日）、周六（15日）記者會及昨日，斥她至昨日亦未處理好警方執法及暴動定性問題，相信愈來愈多人將要求她下台，「今屆政府廢武功，推明日大嶼，社會各界無人睬你」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕公民黨 遊行 民陣 建制派 香港 明日大嶼 葉劉淑儀 林鄭月娥

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