黑海遊行8小時 千人留守政總外 民陣列五大訴求 下一步視乎林鄭回應

明報記者

籲市民響應三罷

民陣昨晚宣布近200萬零1人參與遊行，當中1人是指前日在金鐘去世的示威者，較上周日（6月9日）103萬人多近一倍，亦是歷年來最高遊行人數；警方則估計經原定遊行路線的最高峰人數為約33.8萬人，屬回歸以來第二高，僅次2003年反對23條立法遊行，當年警方估算有至少35萬人。至凌晨截稿前，仍有大批市民在夏愨道及特首辦聚集。

民陣召集人岑子杰在遊行後表示，遊行人數反映市民「非常憤怒」，重申要求撤回修例、追究警察開槍、不檢控及釋放示威者、撤回對上周三集會的暴動定性及要求林鄭月娥下台。至於下一步行動，他說要先等待林鄭月娥進一步回應。民陣呼籲市民響應由其他團體發起的罷工、罷課及罷市行動。

本報記者昨日訪問61名遊行人士，其中58人表明不接受政府「暫緩」修例，部分更明言若不撤回，會繼續上街發聲。接受暫緩的3人中，有人認為政府須有足夠諮詢，才可重推修例。

民陣原定下午3時由維園出發，昨午1時許，響應民陣呼籲穿上黑衣的市民陸續前往維園，不少人手持白鮮花及繫白絲帶，悼念前日在太古廣場墮樓身亡的反修例示威者。早於下午2時許人潮已站滿逾3個維園足球場，首批遊行人士遂提早20分鐘起步，民陣隨後拉起「痛心疾首」與「撤回惡法」的黑白直幡前行，因大量市民中途加入，一度在崇光百貨對出滯留近十分鐘。市民沿途夾道高呼「全面撤回送中，我們不是暴徒，釋放學生傷者」、「林鄭下台」等口號。有市民高舉上周三示威者受傷的照片，抗議警隊使用過度武力。

告士打道莊士敦道駱克道同開

警方約3時10分已罕有將灣仔軒尼詩道6條行車線全開，較上次遊行提早近一小時。首批出發的人約4時抵達金鐘添美道，不少市民從炮台山、灣仔、銅鑼灣插隊加入遊行，港鐵往柴灣方向列車一度不停銅鑼灣站和天后站。至4時許，告士打道內線、駱克道、謝斐道、莊士敦道，都因太多遊行人士湧至，佔用行車道。以往大型遊行，鮮有佔用告士打道及莊士敦道等，換言之，由灣仔往金鐘方向的主要幹道，大部分都變為遊行路線。

人湧夏愨道 救護車駛至即讓路

遊行秩序大致良好，其間有救護車駛至，人潮自動分散兩旁開出緊急通道，群眾也為此吶喊喝采。

遊行起步逾3小時後，人潮仍絡繹不絕，不斷由天后方向進入維園，大批市民坐在維園足球場等候出發。入夜後，灣仔及銅鑼灣一帶仍滿佈黑衣人潮。

至傍晚約6時半，有遊行人士突然走出夏愨道，先後佔據東行及西行線，多輛巴士及汽車被困，市民一度開路讓車駛離，未見警員阻止。昨晚9時半，龍尾才抵達灣仔修頓球場，部分市民仍在灣仔中途加入，最後一批遊行人士深夜約11時抵達政總，民陣為前日去世的示威者默哀一分鐘後，結束歷時逾8小時的遊行。

（反修例風暴）