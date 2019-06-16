要求交請假人數 遭質疑白色恐怖 九龍中公院：遺憾被誤解

聯網：為了解人手 醫護組織：過去從未要求

專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，醫管局過去從沒這樣要求，但是次除了九龍醫院精神科，亦有伊利沙伯醫院深切治療部和產科同事被要求有關請假匯報，「咁多日唔數你係要數嗰兩日，難洗脫政治操作嫌疑」。醫管局職工總會亦強烈譴責局方嚴重侵犯員工權利，安排涉威嚇員工，以阻支援反對修訂《逃犯條例》運動，促追究下決定的人。醫學界立法會議員陳沛然和護士協會亦批評做法如製造白色恐怖，已去信局方要求解釋。

稱周五已停止 遭反駁昨仍要求匯報

九龍中醫院聯網表示，在發生突發事件或短期內接收大量病人時，為了解人手實况而收集相關資料，而在6月12日及13日收集的資料只包括請假員工數目及分類，無記名，亦非個人活動申報；該資料收集已於6月14日（上周五）停止，又對引起前線憂慮表示抱歉。不過，劉凱文質疑聯網稱14日停止是「講大話」，指昨日仍有九龍中聯網管理人員致電前線要求匯報請假人數。

（反修例風暴）