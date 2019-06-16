「拒為邪惡效力」 警總飯堂經理辭職

感餵飽警察打人 自覺如幫兇

昨facebook有帖文指出，Ricky於上周三（12日）警方鎮壓示威當日有上班，當日外勤警員的部分飯盒由其飯堂提供。他說下班後看新聞見警察放催淚彈、揮棍開槍，導致許多流血事件，因此在翌日請辭，更賠上一個月工資即日離開，「我有一種幫兇的感覺，好像是他們（警察）的一分子，我不想再為他們效力」，在辭呈上寫上「I refuse to serve evils（我拒絕為邪惡效力）」。他向本報確認帖文真確，但說家人不想他受訪。

據帖文指出，Ricky曾參與「雨傘運動」示威，到入警總飯堂工作後，原本覺得警察都是普通人，至上周三發現「我們並不一樣」。他將辭呈放在上司枱面後，一名同事為義氣追隨。Ricky育有兩女，其薪金屬家庭主要收入來源，他說辭職時雖衝動，但至今無悔，妻子也明白和體諒他。

阻開槍外籍記者：警對港媒充滿敵意

另外，警方「速龍小隊」於周三一度以槍口朝身穿反光衣記者的方向發射催淚彈，「香港01」記者舉手「投降」，其間來自盧森堡的記者José Lopes Amaral見狀，朝警員呼喊「You shoot the press（你向記者開槍）」阻止。

José接受本報訪問稱，當日現場氣氛緊張，警方對香港傳媒充滿敵意，更不斷恐嚇傳媒，警方使用催淚彈，令情况更混亂。事發時他正在夏愨道橋上拍攝，發現速龍小隊正朝一名香港記者開槍，其中一顆催淚彈落在記者腳邊，他有感記者受威脅，於是大叫分散警員注意，詎料警員把槍頭指向自己，他於是不斷叫對方「Do it（示意對方開槍）」，警方之後撤退。

（反修例風暴）