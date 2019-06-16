被指瞄準射頭 警協會：或因跑動誤中

特首林鄭月娥昨表示認同警員上周三執行職務是理所當然和「天公地義」。警察隊員佐級協會外務長李耀廷認為林太的說法正確和到位，「講事實，沒加多減少」，強調不論政府是如何，警察是要守護立法會大樓。

至於會否成官民磨心，李耀廷認為這應由市民判斷，稱同事間「少少怨言一定有」，但大是大非下捍衛法治，目標一致。被問警方被質疑過分使用武力，李反問「是否要殺死一個警察才是最好的結果？」至於警方被指瞄準示威者頭部開槍，李稱當日或「誤中」約2至3個示威者頭部，可能因示威者跑動，或有外物擲向警員導致偏差。

此外，有參與行動的前線警員認為，沒有第一下衝擊，就沒有警方第一下防守。另有不願透露姓名的警方高層反映，知道外界對警方部分行動細節不滿，但前線警員看到磚頭擲過來「是退無可退，唯有用催淚彈製造安全距離」，又強調「我們（警員）都是人，在無選擇下，使用較低武力」。

該高層稱，當時環境危急，警員壓力很大，防暴面具令「視野局限」，且過去曾有人冒認記者，「第一下反應就是要清理地方，你又期望我們如何能百分之百分辨出真記者、假記者，誰是暴徒呢？」即使記者戴頭盔，但警員站在20米外，「未必可看到頭盔上的PRESS字」，盼市民及記者易地而處。

（反修例風暴）