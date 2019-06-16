律師：有人攜眼罩保鮮紙 涉「藏非法用途工具」被捕

上周三（12日）疑被橡膠子彈擊中腹部倒地的58歲「老吳」身患第三期肺癌，女兒Frances昨向本報稱，當時父親與警方相距約7米，手上無武器，亦沒擲物，只以粗言指罵警員，然後突聽到5至6響槍聲，中彈後痛得倒下無法言語。她說，「爸爸下腹中槍，幸好有皮帶擋一擋，皮帶斷開，醫生說如被橡膠子彈直接射入，很大機會下半身癱瘓」。她說警方稱會控告其父非法集結罪，搜證後或會改控暴動罪。

癌漢腹中彈斷皮帶 女：險癱

Frances說爸爸前日已出院，可以走路，看到新聞非常心痛，更向女兒說「什麼都不想要，只想大家關注香港未來，關注一班小朋友」，即使有律師主動協助，他都着律師先幫年輕人。她形容在爸爸心中「無事比這群小朋友重要」。

對於林鄭昨重申當日是「暴動」，Frances感氣憤，「你可以試叫林鄭月娥兩個仔站出來，無任何武器下『吃』幾粒催淚彈，『吃』幾粒橡膠子彈」，認為特首一番說話虛假，亦無誠意。「百多萬人上街不理，這麼多小朋友受傷不理，就這樣定性為暴動就不了了之，其實是欠了我們一句對不起。」她說年輕人只想表達聲音，爭取自己未來，不應承受被捕、受傷等。

律師伍展邦說，至昨日收到約20名15至25歲示威者被拘捕，分別涉嫌遊蕩、襲警、阻差辦公。他說有個案涉嫌「藏有非法用途工具」，警方只是在其背包找到眼罩及保鮮紙等。翻查資料，2015年曾有男子在沙田馬場欲向時任特首梁振英擲雞蛋，其後被搜出40隻雞蛋，結果涉嫌「藏有工具可作非法用途」、「普通襲擊」等罪名被捕。

絕食90小時 教大講師黎明送院

另外，一眾藝文界由上周三開始絕食，目標為103小時。絕食者之一、教大講師黎明由前日起已血糖偏低，昨再輕微熱衰竭，醫生為她處方數支高濃度葡萄糖液，至下午絕食近90小時之際，終要送院。另一絕食者、港大社會工作及社會行政學系教授何式凝說，港人與他們一樣付上健康和精神抗爭，但最後只感到屈辱和不被尊重，呼籲港人千萬不能接受暫緩修例，今天要上街。

（反修例風暴）