危站控訴林鄭警方 反修例者墮斃 消防營救不果 掙脫飛墮 警稱有遺書

太古廣場平台拉橫額

死者姓梁，35歲，警方稱在現場檢獲遺書，暫未知遺書內容是否與反修例有關。

特首林鄭月娥昨午宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，昨午4時許，太古廣場正圍封做工程的4樓平台外牆工作台，掛起一幅寫上「反送中」及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台」等字句的橫額，穿黃色雨衣的男子手持鎅刀站在橫額旁，背對金鐘道，雨衣上寫有「林鄭殺港，黑警冷血」等字眼。消防於金鐘道車路路面張開救生氣墊，警方亦到場調查，金鐘道西行兩線一度封閉。

現場有不少市民圍觀，有人到場唱聖詩，立法會議員鄺俊宇亦在對開地面了解。不少市民在對面行人路向男子大叫：「唔好做傻事」、「聽（今）日遊行唔可以少咗你」等。消防及警方談判專家到場游說，但男子不理會。有反修例的人曾到場希望協助勸說，警方拒絕讓他們接近男子。

抓棚甩手 跌氣墊旁

入夜後，男子脫去雨衣坐在工作台上。至近晚上9時，他跨出工作台欄杆，雙手扶欄，背向街道危站，持續近10分鐘。5名消防員此時慢慢靠近，趁機一手抓住男子上衣欲將他拉回，男子掙扎，雙腳「半天吊」，此時其上衣受力甩脫，他一度伸手想抓着棚架，但未能捉緊，最終飛墮而下，跌落氣墊旁行人路重傷昏迷，送院證實不治。目擊事件的鄺俊宇哭成淚人，一名戴口罩男子將一朵白菊花放在醫院門外警車上。有網民發起今天遊行途經太古廣場時上前獻花。

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明報記者

（反修例風暴）