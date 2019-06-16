民陣稱人數近「逐個數」 今方法一樣 警：高點觀察點算 旨在保障安全

本月9日反修例遊行，民陣稱有103萬人參與，警方稱高峰期有24萬人。民陣副召集人梁穎敏回覆本報查詢稱，當日派人從高點觀察，每個位置多於一人負責，「差不多是逐個逐個數」。她透露，觀察點包括糖街、波斯富街和灣仔電腦城附近天橋，由於呼籲市民中途加入，故點人數後再將各位置的數據比較，故公布的數字已考慮市民中途加入的因素，強調不會將觀察點的遊行人數相加，得出總人數，「是按邏輯推算哪些數據最準確」。

梁穎敏：每10個就按點人數機

梁穎敏續稱，自己亦曾試過點人數，認為方法原始，自然會準確，「大概是每10個（遊行人士）就按點人數機……直至完結」。但她稱這無法點算遊行路線以外的遊行者，以9日為例，若選取駱克道就無法計算，「因此（遊行人數）應該是低估了，而不是高估」。她稱，今日遊行估算人數方式大致一樣，但未透露觀察點位置。

警方回應表示，過往派員於多個高點觀察，以及點算某一時段在不同區域所聚集人數，從而評估參與人數，強調只是一個粗略估計數字，旨在保障人群安全及維持人群秩序，若人數遠超場地所容，會按情况實施特別的人群管理措施疏導，而事實上有關數字只供內部參考，不會主動公開。

梁穎敏質疑警方計法，稱遊行隊伍的龍頭、中間、龍尾的人數可相差極遠，「某時段是什麼意思，最少人那刻計算？抑或最多人那刻？」

港大學者計算：6‧9遊行約81至108萬人

另外，學者的計法亦各異。香港大學電機電子工程系講座教授許樹源9日親身參與了遊行，他稱當日2時許到維園集合，傍晚約6時出發，走了約兩小時才到金鐘，按他觀察，人流密度是每平方米3至4人，若只計算軒尼詩道，從維園走至金鐘約3000米，按Google地圖計算，該路闊約22.5米，總面積是6.75萬平方米。他稱，若大家不動，可站滿20.25萬至27萬人，但大家慢走，遊行長約8小時，假設兩小時走畢，即有4輪遊行者，合共約81萬至108萬人，因此逾百萬人遊行具科學性，若估計僅約20萬人參與，只是「當啲人企喺度唔郁」。

雷鼎鳴：或未考慮植樹問題

香港發展中心9日公布，科技大學經濟系前系主任雷鼎鳴推算，人數介乎18.7萬至21.2萬，平均19.9萬。雷鼎鳴昨回覆稱，據他了解中心今日會再推算遊行人數，由於自己不在港，已建議中心留意有否市民選取遊行路線以外的街道，令推算方法更完善。他稱，9日因應後期軒尼詩道6線開通和行人路亦被佔而調整計算，將佔路總面積由3萬增至5萬平方米，又透過多張高空拍攝照片，推算人數密度是每平方米3.05人，並派員於幾個位置點算，「最可靠是灣仔（點算站），有人按（點人數）機，全程有15.3萬人走過，但未計中途走了和選取隔籬街道的人」。

雷鼎鳴認為，若100萬人參與，料數十小時才能完成遊行；若以兩小時步速推算而得出有4輪遊行者，或未考慮「植樹問題」，即犯了頭尾重複計算的錯誤，「8小時遊行應只有3個梯隊」。他又質疑當日9時許人數已疏落，不應全程以每平方米3、4人推算，「（每平方米）3個人是極擠迫」。

被問及有否考慮「植樹問題」，許樹源稱其推算已極保守，未包括駱克道和行人路情况，亦未考慮中途加入的因素。

（反修例風暴）