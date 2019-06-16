教局指示學校處理沒履職教師 教協譴責楊潤雄

周一不發動罷課

集思會本為商議罷課安排，但有鑑於教協日前因應社會氣氛急劇惡化，提早宣布在上周四和周五全港罷課，故昨日集思會主要討論近日教育局早前致函學校，指示校方處理沒有履行職務的教師和詢問罷課學生人數等事，最終約有40人出席。

教協稱近日收到教師相關投訴，認為做法會對學校造成壓力及製造白色恐怖，譴責教育局長楊潤雄，要求當局立即停止上述異常做法，並公開交代原因，稱不能對教職員和學生秋後算帳。

暫緩不接受 促林鄭道歉

對於行政長官林鄭月娥宣布暫緩修例，教協表示不能接受，解釋在強大主流民意反對修例的情况下，政府必須終止相關立法程序，撤回修訂逃犯條例，並要求林鄭月娥等官員向全港市民道歉，問責下台；同時要求特區政府收回「暴動」說法，停止抹黑市民，徹查警方過去一周處理示威期間的濫權和濫用武力的行為。

（反修例風暴）