民陣今遊行促撤例 取消明「三罷」 將發網上聯署 促林鄭下台

亦取消周一到立會外呼籲

民陣召集人岑子杰批評，《逃犯條例》修訂「6月12日可上（立法會）大會二讀，兩星期內可強行通過表決，這就像一把刀刺中我們心臟」，形容林鄭月娥僅暫緩修例而不撤回，是不肯將刀拔出來，強調港人是要求撤回修例。他呼籲市民呼籲身邊的人上街，令林太知道她並無回應市民訴求。

民陣：難保不會再「包裝上市」

在昨早民陣記者會上，岑子杰已稱香港人已看慣政府「大大力打壓，然後拖延的手段」，政府「暫緩」修例，難確保往後不會將草案再「包裝上市」；強調民意清晰，不會接受修例，重申要求「撤回」的立場。民陣並將發起網上聯署，要求林太下台。

獲批中央草坪6球場起步

有關今日遊行安排，警方准許民陣使用維園6個硬地足球場及中央草坪起步，遊行至金鐘添美道；若參與人數眾多，警方將開放軒尼詩道東西行共6條行車線。民陣將於下午2時半舉行集會，遊行隊伍3時出發，到達終點後集會。

至於原定明日發動的「三罷」示威，岑子杰稱，由於立法會未有會議，故不會有行動，但強調「三罷是蓄勢待發」，當政府再提出二讀草案，市民便會恢復罷工、罷市、罷學。民陣稱，目前會做好社區教育及宣傳工作，令更多市民明白發動三罷的原因。

社會設基金 受傷被捕可求助

另外，有示威者在上周日（9日）及上周三（12日）被警方拘捕或在行動過程中受傷，有社會人士發起成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」，臨時信託人包括立法會前議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩，及嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強。

吳靄儀說，基金是向一些在反修例行動中受傷或被捕、並有即時需要的人，就醫療和法律援助等方面提供協助。她說，目前需處理基金的財務及法律文件，但知道市民希望在今日遊行時即時捐錢，因此會臨時借用「公民基金」戶口，將籌得的款項暫時「停泊」在該戶口，待與會計師商量後，擬將款項全數轉移至「真普聯」戶口，以便正式動用。

何韻詩表示，已設立基金facebook專頁，受傷或被捕者如有需要，可發信息至該頁提供聯絡資訊，或電郵至aept2019@gmail.com，將有相關人員跟進。

明報記者

（反修例風暴）