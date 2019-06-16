林太斥踰矩記者 「喝極都要問」官方稿刪去

「手法不好我認呀」 提社會矛盾哽咽

林太在記者會上不少回應均以台灣殺人案滲入情味。被問及如何處理該案，她說「只能對潘生潘太（死者潘曉穎父母）說，我們已盡了最大努力，希望他們能釋懷」，又稱「如果同樣的情况（潘曉穎被殺）發生在我兒子身上，我們會怎樣？這就是同理心。我作為特首，對每個港人都有同理心」。

儘管記者會上林太幾乎全程面帶微笑，但亦有不少衝突火花。林太及主持會議的新聞秘書多次要求每一記者不要問那麼多問題，稱希望讓更多記者提問，最初要求每名記者最多問兩條問題，到後期又收窄到只能問一條，林太更一度責備問超過兩個問題的記者，「既然有個遊戲規則話最多兩條（問題），但喝極你都要（問）第三條，就唔係尊重遊戲規則」。而面對有記者提出連串尖銳問題，林太回應開始略帶火氣，「手法不好，我認呀，幾日前我已話溝通不足，唔知點解係無效嘅」。

特首辦昨晚9時44分發出林鄭月娥見傳媒答問內容文本，其中林太斥責記者的一段說話「有個遊戲規則話最多兩條（問題），喝極你你都話要第三條，就唔係尊重個遊戲規則啦！」被刪除。特首辦回應稱，新聞稿的答問內容並非逐字記錄，未必包括與記者會主題無直接關係的內容，例如特首在回答問題前與主持人或記者的簡短交流。新聞稿上附有短片，可重溫整個記者會的內容。

明報記者

（反修例風暴）