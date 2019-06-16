泛民堅持撤回 「刀架市民頭上」 建制尊重決定 「做法順應民意」

涂謹申：開槍沒道歉沒問責

田北辰：懸崖勒馬應給機會

泛民議員昨就林鄭月娥宣布暫緩修例作出4點回應：一、林鄭月娥拒絕撤回，「不撤回，不撤退」；二、要撤回（上周三流血衝突）暴動定性；三、釋放被捕者並且不檢控；四、林鄭月娥已民心盡失，需引咎下台。

工黨張超雄說，林鄭月娥在昨日的記者會上承認修例沒迫切性，而她卻一直無視上街示威者的訴求，認為對於6月12日有流血事件，她需要負責。涂謹申斥責警方向和平市民開槍，但林太於記者會中一句道歉都沒有，批評其班子也沒有人因此問責。

身兼港區人代的實政圓桌立法會議員田北辰，是首名公開呼籲特首暫緩修例的建制派議員。他昨表示對政府做法感滿意，日後經諮詢後交到立法會的方案，最重要的前提是獲大部分港人支持。至於今次負責修例的官員應否問責下台，田北辰說林鄭月娥懸崖勒馬，「值得畀多次機會政府」。他認同政府處理修例的手法和時間錯了。

民建聯、經民聯和自由黨都表示尊重政府決定。民建聯主席李慧琼稱市民不希望因此議題而對立；經民聯和自由黨希望政府繼續向各界解說，聆聽民意。自由黨黨魁鍾國斌稱特首做法是順應民意，應在大部分人都支持下才將修例再交立法會。

經民聯梁美芬呼籲，反對派要適可而止，不要再就修例糾纏，不要逼中央收緊對港政策。她稱，暫緩修例能紓緩社會氣氛。

（反修例風暴）