「警執法天公地義」 同意暴動定性 調查濫權武力 林鄭：要交回執法人員

林鄭月娥表示，相信絕大部分市民在新聞報道看到有些人非和平表達意見，用「有殺傷力的武器」襲擊警員，形容警員的執法是「是理所當然，是天公地義，是他們每一位加入香港警務處的使命」。林太認為不能因為她的工作做得不好，而抹黑執法人員維持治安的工作。她並同意警務處定性事件為暴動。

至於會否成立獨立委員會檢討及追究責任，林太說「要交回執法人員」，又指警員非隨便執法，警務處有給予指引及足夠訓練。她認為警員「克制、負責任」。

「知否有大量磚頭擲警？」

有外媒提問時指示威當日目擊警方使用過度武力，包括有人遭射擊頭部，林太指當時部分示威者行為暴力，警方檢獲一些不會用於和平示威的裝備，又反問記者知否有大量磚頭擲向警員及有車輛刻意堵路，冀對方在總結事件前考慮當日發生的所有事情。至於會否應民陣要求收回「暴動」定性及釋放被捕的示威者，林太稱自己不可干預執法機構調查及檢控決定。

對於林太形容警員執法是「理所當然」和「天公地義」，國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基認為說法太過簡化，指警方執行任務時有指引，受法例約束。他認為當日警員以「過度不對等的武力」對待和平示威者，「若她（林鄭月娥）不向和平示威者道歉，我們覺得不能接受」，並舉例指有防暴警察用警棍揮擊失去知覺和沒能力反抗的倒地示威者。至於林太同意定性事件為暴動，他說當日衝突範圍相當大，「馬路上和平示威者只是站着表達自己意見，我們認為是合法集會，雖然他們佔用馬路」，並說示威者向警察投擲東西屬暴力行為，但稱國際間對「暴動」無清晰定義。

國際特赦：武力過度不對等

彭定康促公開調查

前港督彭定康於英國《衛報》發表文章指出，大家看到的暴力行為不能接受，但認為當和平示威被排除，年輕人難免（inevitable）做得過分（go too far），他雖認同襲警是錯誤行動，但指警方過度武力更壞，被國際人權組織譴責，認為應展開公開調查（public inquiry）。

學者：林太避答影響被捕青年命運

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太迴避回應警方使用過度武力問題，將影響警方日後行事方式。他說林太無撤回暴動定性，也影響被捕年輕人命運，「一百萬人出來獲得成果，但代價由十幾個年輕人承擔，極不公道」。他認為上述問題「留下尾巴，將成為下一波行動的焦點」。全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為「警隊出了這麼多力維持治安」，但被指罵使用過度武力，港府必定維護警隊。

明報記者

（反修例風暴）