建制引述林鄭 認提出修例「撼頭埋牆」 政府中人：討論結論若放棄 料政府接受

議員指威信到谷底 料未來3年跛腳鴨

政府中人解釋，政府只「暫緩」而不是「撤回」，主要是堅持修例兩個初心（處理陳同佳案和處理逃犯條例漏洞）無錯，若撤回修例便無法再討論，希望未來在立法會的討論時找出可行方案，如只做部分地區，不做涉及內地的也可討論，若結論是放棄修例，相信政府亦會接受。立法會程序內有關卡，相信今年不能完成討論，而明年中立法會也換屆，之前有更多議題要討論，修例最終能否推展是未知數。

至於管治問題，政府中人承認困難，事件已反映林鄭月娥政府與民眾「disconnect（斷聯繫）」，日後推行政策要更務實，鋪墊工作要更深更廣。另有政府消息人士說，政府內部有一說法認為今次事件是個別議題，民生議題應不會受到阻撓。

另外，綜合多名建制派消息，林太昨日與建制派會面，多番道歉，形容自己提出修例是「撼頭埋牆」，令建制派未來選舉可能受到影響。多名建制派議員認為，林太的管治威信已到谷底，得罪管治聯盟，未來3年是「跛腳鴨政府」，但仍有待觀望她的處理手法；又稱林太現時要先安撫管治團隊、警隊和已起動的親中力量，否則嫌隙會加深。

建制派在會上仍意見分歧，有人認為應繼續修例，有人認為要撤回或暫緩。有地區直選議員甚至在會上哭訴，批評林太「急轉彎」，令建制派措手不及，不知道如何向支持者解釋。來自不同建制政黨的議員均表示，建制派在未來區選選情會受影響，民建聯主席李慧琼昨稱會為選舉繼續努力。

毛孟靜：令大家理解選票不應「射落海」

民主派會議召集人毛孟靜分析，林太處理衝突的手法，港人在11月的區議會選舉一定記得，來年立法會選舉都未必會淡忘；加上民主黨涂謹申主持法案委員會的事件上，令更多年輕人知道，若民主派在議會中人夠多，可以話事，情况會十分不同，認為大家會愈來愈理解不應再將選票「射落海、焦土」。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，林太拒絕問責下台，對建制派的傷害最大，相信市民「會找個地方出氣」，料會影響建制派的區議會選情，立法會選舉則言之尚早。

明報記者

（反修例風暴）