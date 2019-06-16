不回應有否見韓正 向建制派道歉道謝

被問添煩添亂 稱中央「一直支持」

被問到要多個中央機構出聲撐特區政府修例，她是否香港撕裂的始作俑者，為中央「添煩添亂」時，林太稱自提出修例後，出現很多外國政府的評論，介入愈來愈深，故中央要告訴他們，很支持修例工作，「一直支持埋我今（昨）日講嘅嘢」，「支持就不是添煩添亂啦」。

林鄭月娥在召開記者會前，先在禮賓府會見建制派議員，消息稱，不少地區直選的建制派議員對政府突然「轉軚」感到不滿，林太在會上向建制派道歉。林太在記者會的開場發言中，特別感謝建制派議員和社會各界領袖於最近幾日公開或私下向她表示政府應該「停一停、諗一諗」，避免對社會造成更大衝擊。

不少建制派至前日仍支持政府修例，被問到昨日突然宣布暫緩，是否「玩了（建制派）一鑊」，林太稱完全接受建制派議員認為有些失望，對他們的支持者交代有困難。她稱，有向幾十名建制派議員交代此事，得到他們的理解和包容，大家共同目標都是不想香港亂，對建制派作為她最堅強後盾深表感謝，而他們在地區層面不顧被人侮辱、抹黑，堅定支持修例。

（反修例風暴）