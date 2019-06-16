修例暫緩不撤 林鄭避答下台 稱初心站得住腳 認工作不足

港澳辦支持理解 民陣不接受續遊行

民陣表明不接受政府不撤回修例，今午繼續發起反修例遊行。民主派要求撤回及林鄭月娥下台；建制派則表示尊重政府決定。國務院港澳辦發言人對暫緩修例表示支持、尊重和理解，強調中央將繼續堅定支持林太與特區政府依法施政，強烈譴責反修例的「暴力行徑」，堅定支持警隊依法懲治。據了解，中聯辦昨急召港區全國人大代表及全國政協委員，今早9時半到中聯辦開會。

政府需審時度勢 令社會回復平靜

《逃犯條例》修訂引發多次警民衝突，特首林鄭月娥昨日在政府總部召開記者會，宣布暫緩修例。她解釋，過去一周，有數以萬計市民上街遊行，其後又發生嚴重衝突，擔心一旦草案恢復二讀，會引發更激烈的抗爭、造成更嚴重的受傷。她說政府需審時度勢，要令社會盡快回復平靜，以及避免再有執法人員和市民受傷，故決定暫緩修例。林太又稱，台灣已多次表明不會接受在現時的建議下要求移交疑犯陳同佳，承認要在今個立法年度通過修例的迫切性已不復存在。保安局長李家超昨日已去信立法會主席梁君彥，收回《逃犯條例》修訂的立法會二讀預告。

收回二讀預告 重新與各界溝通

林太說，會就修例重新與各界溝通，整合意見後再將草案提交立法會保安事務委員會，不會直接交上立法會大會恢復二讀。她表示，未有就重新諮詢定下時間表，但估計在今年底之前都不會將草案提交保安事務委員會。

被問及台灣早在上月初已表明不接受按港府提出的方案移交陳同佳，港人亦曾遊行反修例，為何政府在流血衝突後、至昨日才宣布暫緩修例，林太稱「我如果每一次聽到一個、兩個、三個意見，便大幅度改動政府政策，這不是一個適當或負責任的做法」。她說，上周三（12日）發生激烈衝突後，她在之後的兩日見過不同人士，已爭取最早機會宣布暫緩修例。

至於為何不撤回修例，她說推動修例有兩個初心，第一是處理台灣殺人案，第二是要修補法律缺陷，雖然第一點已未必做到，但第二點仍站得住腳，不會撤回。至於殺人案如何處理，林太說只能對死者潘曉穎的父母說，政府已盡了最大努力，希望他們能釋懷。

會否問責道歉 答「以做公僕為榮」

林太承認，政府在修例一事上解說工作做得不足，「我們的溝通不知道為什麼無效」，令兩年來相對平靜的社會，再次出現很大的矛盾和紛爭，她感到難過和遺憾，會用謙卑態度接受批評、加以改進，繼續與市民同行。昨日記者會上，林太七度被問及她或其團隊需否問責下台，又四度被追問會否就事件向港人道歉，她未有正面回應，僅稱以做公僕為榮，仍有大量工作想為香港做。

行政會議成員湯家驊認為，若強推修例只會加劇衝突，暫緩決定合適，又估計今屆立法會「無可能」處理並通過修例，若社會缺乏共識，「分分鐘無疾而終」。基本法委員會副主任譚惠珠昨出席有線節目時表示，未來政府重推修例時，可以將單次移交的適用範圍，繼續剔除中國或其任何部分，相信爭議會大大減低。

台灣陸委會稱，會密切關注後續發展，呼籲港府回應台方就台灣殺人案提出的司法互助要求，還受害者家屬公道。台灣殺人案死者家屬一直尋求民建聯協助，民建聯主席李慧琼說，相信家屬會擔心疑犯被釋放後無辦法送到台灣，會促請政府繼續想辦法處理案件。

明報記者

（反修例風暴）

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