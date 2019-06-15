重提港人權民主法案 美議員促審視港待遇

斥干預港修例 華急召美使代辦嚴正交涉

《香港人權與民主法》法案分別在參眾兩院提交。據CECC網站介紹，法案重點包括要求總統確認涉及銅鑼灣書店5名成員和傳媒人綁架事件，以及串謀打壓香港基本自由的責任人，凍結其位處美國的資產和拒絕他們入境；要求總統提出保護美國公民和商人的策略，免受逃犯條例修訂風險，包括判斷是否重新審視美國和香港的引渡協議以及國務院對香港的旅遊建議等。

美法案促認定打壓者 凍結資產禁入境

麥戈文表明，法案表明美國國會跟香港民眾站在一起，支持港人保護香港人權和法治的努力，警告一旦逃犯條例修訂獲通過，國會將別無選擇，重新評估香港能否按美國法律得到經濟和貿易優待。這不是該法案首次在國會提出，此前至少在2016和2017年都曾提出過，只是最終未有成事。

昨日，中國外交部副部長樂玉成緊急召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩。樂玉成稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手，而近來美方一些高級官員頻頻就特區政府推進修例說三道四和干預，中方對此強烈不滿和堅決反對。樂又敦促美方客觀公正看待特區政府依法修例，尊重正常立法進程，中方將視美方行動作出進一步反應。

另外，韓國政界連日都沒有對香港逃犯條例修訂作反應，惹起一些韓國民眾不滿，有逾2萬人向總統府青瓦台請願，促請文在寅政府考慮向本港發旅遊警示及檢討所有關於香港的外交協議；倘一個月內有10萬人聯署，政府就須回應。

（反修例風暴）