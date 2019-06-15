演藝生「和理非藝術節」：衝突後白色恐怖瀰漫

約30名演藝學生昨午3時先圍繞演藝校園走一圈，沿途哼唱Do You Hear the People Sing?，然後由修讀戲劇表演的學生朗讀名劇作家易卜生的作品《人民公敵》，最後一班舞台及製作藝術學院學生則以「膠化」（gaffer tape，布膠帶）封嘴和以白布條綁手，並在白布上以「膠化」貼出「香港是我家」字眼，象徵雖然港人目前似是受限制，但仍能有很大力量。

抗爭者刪信息「洗底」 感眾人自我審查

Edmond認為，6月12日原是和平集會，「當日發生了衝擊事件，但肯定不是暴亂」，警方以催淚彈驅散，「無論是否在現場，大家都有suffer（受苦）」。他說當日之後遇到同學，很多人流傳要為自己「洗底」，刪除手機的信息，通信時又要小心字眼，大家開始有一種自我審查。「大家只因發了聲，所以人心惶惶，怕有事，這是很錯的一件事」，故學生會決定舉行昨日的活動。

他又說，港人本以享有言論及創作自由為傲，但修訂逃犯條例尚未通過已如此擔憂，難想像通過後會怎樣。他希望演藝學院學生不要自亂陣腳，「自己嚇自己」，又指政府尚未向藝文界交代如何保障創作權益，盼昨日行動以藝術方式申訴，鼓勵同學於明日參與遊行。

（反修例風暴）