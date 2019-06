4月曾拒出口防暴盾 武器輸港 英：倘違人權準則即撤許可

明報記者

英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺(Mark Field)周四於下議院會議上說,英國政府今年4月已拒絕發出出口防暴盾到香港的出口證,亦會監察情况,不時檢討是否繼續批出現有出口證,又稱「我們將毫不猶疑撤銷任何不符合準則的出口許可證,包括準則二,即與人權有關的準則」。翻查英國武器的出口準則,準則二列明出口目的地對人權、基本自由及國際人權法例的尊重程度為考慮因素。田銘祺又說,英國政府去年7月對香港批出手擲式催淚彈出口許可證作訓練之用,另於2015年7月批出橡膠子彈的出口許可證。

去年輸港武器總值約2180萬

根據英國國際貿易部門資料,英國政府去年曾批出22份出口許可證,容許向香港輸出手擲式催淚彈、防暴盾、催淚氣體、護身盔甲等武器,武器總值約220萬英鎊(折合約2180萬港元)。

警方回覆查詢時稱,會根據行動需要尋找及選購有關裝備,就裝備的採購會按照政府既定程序處理。

催淚彈製造商:不理買家如何用

英國《衛報》報道,香港警方使用的橡膠手擲式催淚彈是由英國公司製造,報道引述英國反武器貿易團體The Campaign Against the Arms Trade(CAAT)發言人稱,催淚彈由英國武器公司Chemring Group製造,該公司向《衛報》確認有向香港供應催淚彈,但不會理會對方如何使用。

質疑助打壓港自由 團體促全禁出口

CAAT發言人Sarah Waldron引述英國外相侯俊偉稱,英國需要保護港人的權利及自由,她質疑英國通過向港府提供催淚彈及其他防暴武器,積極協助打壓港人自由,促請英國政府即時撤銷所有出口證,以展示支持港人。CAAT的新聞稿亦指出,英國政府分別於2015及2016年批出兩份開放出口證(Open Licenses),容許向港府輸出無上限數目的防暴武器,為期5年。

翻查資料,2014年佔領行動後,Chemring Group曾確認多年來向香港出售催淚彈,當時發言人表示會檢討出售催淚彈的政策。另德國廠商Heckler & Koch(HK)於2017年拒絕向香港警方出售MP5衝鋒槍。

(反修例風暴)