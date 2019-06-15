憂令傷者被捕 醫護拒按程序記錄資料

本報獲得一份醫管局總辦事處於6月12日早上9時許發出的電郵，指示各院將立法會大型活動傷者，登記為「立法會外大型集會」（Mass Gathering outside Legco），並要列明是警察、記者、市民或其他。護士協會發聲明強烈反對記錄與護理及治療無關資料，如製造「白色恐怖」。

陳沛然批資料無必要 令人不敢求診

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，過去處理多次大型事故包括南丫海難、山竹颱風、馬拉松賽，從無要求記錄病人身分，是次是首次要醫護記錄傷者是否警察、記者等，批評紀錄無必要，難免讓人認為涉政治操作的口實。

醫學界立法會議員陳沛然亦批評，所收集資料無臨牀必要，警方在公院拘捕求診者，使病人、醫護受到與臨牀無關的活動影響，但醫管局「無動於中」未釋除疑慮，或令人不敢到急症室，醫管局帶頭破壞醫患關係。

醫管局回應稱，在處理颱風、火災等重大事故會要求急症室記錄救援人員、市民及傳媒等身分資料，配合醫院服務協調、傳媒查詢及政府援助服務等。

醫護：有便衣問傷者病情

另外，有醫護稱所屬急症室至周四仍明顯加強警力，「平常只有一名警員駐守，周四就有兩名」。該醫護透露，有同事擔憂按程序記錄求診者在金鐘受傷或間接令傷者被捕，「有傷者到急症室表示在金鐘擦傷，醫護就回應說『你是意外擦傷』，且沒在醫管局系統中記錄病人在示威區受傷」。

急症室醫生陳子泰稱，6月12日傍晚約7時，有便衣警察沒表明身分下在護士站詢問金鐘傷者病情，護士向陳詢問後，陳要求對方說明身分，對方才表明是警察，陳就請他離開。

醫界聲明稱公院拘捕異常 促警避免

陳沛然、真普選醫生聯盟、前線醫生聯盟、公共醫療醫生協會和杏林覺醒發聯合聲明指出，是次公院拘捕與慣常做法有異，便衣探員游走醫院範圍有可能侵犯病人私隱，提醒警方盡量避免院內拘捕，免病者害怕求診加重傷勢，又盼市民繼續信任公院醫護，若受傷盡快求診，同時要求醫管局確保所有病人資料得到保障。公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，「不要覺得入醫院等於半隻腳入了警局」，強調公院醫護並無泄露病人私隱。

公院醫指被要求填請假數字 醫局否認

此外，立法會議員鄺俊宇收到公院醫生求助，稱醫管局要求昨起填寫每日上班人數及請假數字，求助人擔心秋後算帳。陳沛然亦就6月12日金鐘海富中心附近有急救站遭催淚彈擊中使醫護不適，批警方罔顧醫護和傷者安危，深感遺憾並要求徹查。

醫管局昨稱致力保障病人私隱，蒐集病人資料以臨牀需要為基礎，並恪守閱覽權限守則，並有既定機制處理執法人員索病人資料要求，包括作正式紀錄。醫管局重申無要求前線部門就員工請假人數及原因等額外申報，醫院會確保有適當人手。對於批准多少非醫管局中人查閱今次示威傷者資料，該局至截稿前沒回覆。

醫管局稱截至昨午5時，80名示威傷者已出院，1名男傷者仍在瑪麗醫院，情况穩定，據悉為香港電台員工。

（反修例風暴）