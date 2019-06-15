4年終修好家裂 一場遊行再撕開 佔運黃藍對立重現 抗爭姊不怪警察弟

明報記者

2014年曾參與佔領的反修例示威者阿文（化名），與任警察的弟弟於佔運時首度在facebook脫離「朋友關係」，「當時他unfriend我，佔中一年後，他才再add我（重加入朋友之列）」。在家中，阿文與母是「黃絲」，弟弟在佔運時要在金鐘清場，家人在WhatsApp群組轉寄佔領資訊，他會嬲怒，自此她小心處理資訊，避免再刺激弟弟。

原終可談政治 遊行後弟退家人群組

過去逾4年，阿文一家仍不時共聚，只是不談政治，後來慢慢可再與弟談其工作，上月更可談新聞，一起討論《逃犯條例》，「我好開心，我們很久沒討論一件事」。然而，反修例遊行後，姊弟關係又再面臨考驗，「有警察被打到血流披面，他會話，如果被打的人是我，還會罵黑警？」她說，弟弟在反修例遊行後退出家人WhatsApp群組，自此群組不再有討論，感覺難受。

批政府漠視民意 致弟受氣

阿文體諒弟弟壓力，近日在facebook貼出示威新聞時會把弟弟放入隱藏之列，豈料弟弟再度與她脫離「朋友關係」，「其實他是很簡單的人，只是打份工，不理世事，但接到指令一定要做。在這些日子，他不想看其他觀點和理性討論，否則落場工作會好痛苦」。她說安分守己的弟弟在佔運後不時被叫「黑警」，變得滿腹怨氣，如今又再面對壓力，一切都是政府一意孤行、漠視民意所致，更將這些簡單的人變成「最前線的武器」，甚至破壞家庭關係。

示威者千字文邀「討厭父母」遊行

即使家中沒警察，仍有另一種張力。22歲的阿儀（化名）5年前參與佔運，她形容「父母就是她討厭的那種人」，母親不問世事，父親只重視經濟發展。今次反修例，阿儀放下心中嫌隙，從經濟角度說服父親，近日更打了篇「千字文」邀父母明日遊行，希望拉近彼此距離，雖未獲回覆，但她仍存希望。

父憂女示威遇險 下周同落場

有父親致電電台節目稱，憂心女兒示威遇危險，決定下周要陪她落場示威，一度哽咽道若再爆衝突，「我真的會和（警察）死過」。另有警察家屬哭訴5年前佔領運動，任警察的哥哥被親人排擠，「擺酒都不請他」，她仍堅信哥哥是好警察，直至周三見到警察開槍射示威者，她已不能再相信警察，嘆「政府不應逼到市民這麼慘」。

香港紅十字會周三起設心理支援熱線，至昨午5時接獲44個求助電話，部分示威者感憤怒、不滿及絕望，有人看衝突及傷者畫面後感驚恐及內疚，亦有人因擔心示威親友致失眠、食慾不振；紅十字會建議減看事態發展和理解各人有不同立場。

（反修例風暴）