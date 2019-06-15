袁國勇：警方武力不合比例

袁：見年輕人好傷 斥警方加深社會恐懼

另外，港大外科學系名譽教授潘冬平曾於2014年撰文，表示「期願香港政府有勇氣及智慧去以溝通及和平手段解決矛盾，不要再對我們的下一代使用催淚氣體」，但逾4年後又出動催淚彈。他昨向本報表示，修例風波引發衝突，有市民因此受傷，作為醫生，很不開心，「社會各有不同聲音，政府有更大責任令大部分人感到安心，設法多溝通。好多人認為政府無得傾，令怨氣發揮出來」。他亦說，年輕人的特質就是積極追求理想，認為這對社會才有進步，帶來正面影響。

對於《逃犯條例》修訂，他表示自己並無特別立場，但政府「多諮詢一定是好的，即使投票時有三分之一人不同意，你都要理會他們的意見」。

同時，以往不願評論政治事件的袁國勇昨向本報稱，「見年輕人好傷」，因此願開腔。他指今次幸沒人犧牲性命，現不想評論誰是誰非，其感覺是香港社會不確定《逃犯條例》對香港核心價值和生活方式可能帶來的影響，因而產生非常強烈反應，缺乏具邏輯的解說，再加上警方對年輕人使用的武力不合比例，加深了社會恐懼，這應透過更多法律研究和諮詢和平地處理。

港大醫學院長：相信同學示威出於內心召喚

港大醫學院社交網站昨刊登院長梁卓偉文章，「對於過去一星期發生的事情，發展速度實在是叫人無法想像，作為老師，作為醫生，作為香港人，我憂傷、恐懼、憤怒，無法形容內心的難過」。

他相信絕大部分參與示威的同學，都是出於各自的內心召喚，而非受到外部勢力慫恿。梁又形容多元價值和自由土壤是香港最珍惜的傳家之寶，「當我們害怕失去它們的時候，就會感受到它們實實在在的重量，和害怕失去它們的痛」。他又問「是什麼的迫切理由，必要讓香港社會再經歷一次嚴重撕裂？」

（反修例風暴）