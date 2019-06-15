女斥思想偏激 社運母：堅持做應做的事

蔡太由70年代就參與「捉葛柏」遊行，之後1989年六四遊行、2003年反23條立法遊行，統統不缺席，更會製作示威道具，而6月12日她更有份中催淚彈。1989年帶着肚內的女兒遊行，但女兒長大後卻不理世事，前日晚上更指摘母親偏激，二人大吵一場。

「大家一家人無謂爭拗」

她說，前日晚上向女兒投訴社交群組內有人抹黑示威者收錢示威，卻被女兒反指偏激，不聽別人意見，以為只有自己才是正確。二人大吵一場後，蔡太說，了解到彼此的立場，就不再討論，「她有她看法，我有我看法，大家一家人無謂爭拗」；昨日出席「香港媽媽反送中集氣大會」前都無跟女兒提及，出門後才告知。

她認為女兒數年前才由外國回來，認為女兒或無體會到香港自由逐漸倒退的情况，對此表示理解，亦不會因女兒不關心而失望，繼續「做自己覺得應該做的事」。

指香港應大人守護 學生非孤獨

回想6．12當天，她指現場學生都有禮、「好純、好乖」，認為年輕人只是愛香港，大人為何不支持？她更指守護香港應是大人做的事，不應由學生去做，希望學生知道，他們並非孤獨。

（反修例風暴）