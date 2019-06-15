「要在仔女未被槍殺前組織起來」 6000香港媽媽：不做天安門母親

明報記者

晚上所見，遮打花園堆滿人潮，不少母親身穿黑衣，手持標語，包括「為母則強」、「停止白色恐怖」等。前立法會議員余若薇、何秀蘭、李卓人，及監警會前委員方敏生均有出席。袁天佑牧師太太、人稱「袁師母」的袁陳錦美形容有些當天清場的警察如同猛獸一樣，又覺得這班母親有點像天安門母親，因為大家的子女都是抗爭者，但「不想似天安門母親」，因為不希望要在30年之後，仍要為子女奔波，爭取事件定性為「非暴動」，「我們要在仔女未被槍殺前組織起來」。

袁陳錦美又指大人應對子女多體諒，指年輕人這幾天可能很疲累，覺得無盼望，不知怎辦；作為大人，有能力應該做多一點，在自己的範圍內疼愛和保護子女。

6．12隻身哀求警察 換迎面「辣椒水」

6月12日金鐘的示威行動，警方最後以催淚彈、橡膠子彈及布袋彈清場。「城姐」陸錦城今日表示，自己當天於網上看到新聞，看到清場的場景，讓她覺得一定要走出來幫助學生。當她接近下午5時抵達金鐘，發現很多年輕人都如潮水般湧進地鐵站，讓她感到吃驚，擔心路面是否十分危險。

城姐說，當她抵達夏愨道的時候，人數不多，她隻身與一大班手持盾牌的警察對峙，心想「我不想這裏變成天安門」，便決心要為後方零星的年輕人爭取時間離開。她苦苦哀求警察，展示自己無任何攻擊性武器。她表示，有一個和她身形相若的女警，像是給了一個指令第二排一名警察，接着她感受到迎面而來有辣椒水（應為胡椒噴劑）直接對準她五官噴射過來。她難受得不得了，在好心人協助下離開現場。

回應「母親論」 斥特首「家暴」

對於特首的「母親論」，她昨對特首林鄭月娥表示︰「這就是你教導的方式？你已經構成家暴，我可報警拉你。」她又批評林鄭月娥「無為人父母的心腸，你辭職吧！」。另外，她希望對警察說，請警察拔槍或警棍之前，「記住所有人都有阿媽生的」。她說，自己兩個分別中五及小六的兒子並無主動表示「想去衝」，但假如他們有這個意願，她會尊重，並會叫兒子熟讀警察通例，保障自己。

在場有不少母親的子女6月12日當天都有出現，麥太的兒子就讀大學四年級，周三時站在前線，當日因兒子未有向她報備感擔憂，更在媒體報道上看到兒子被警察扯頭髮、用警棍打，幸而無被捕。但兒子向她說，「香港未來日子我還要住幾十年，我現不站出來，以後怎住下去」。聽到兒子一番話後，她即使過往無積極參與社會運動，但現如確能帶來改變，「日日站出來也可」。她仍然支持兒子參與示威，會着他「有什麼事跑快點」，笑稱兒子是運動員，對他充滿信心。

媒體上看到兒子被警察扯頭棍打

74歲郭女士育有一名30多歲兒子，今次是她首次參與集會，獨個兒由沙田坐一個多小時車到中環，她向來關心社會，但因腳痛無法參與遊行。她說6月12日看着新聞，見警察以警棍毆打手無寸鐵的年輕人，感到心痛，亦覺得警方做法不當，「我沒有看到暴動，只看到暴君和暴政。」她指斥政府逼着天真無邪的學生出來，「官逼民反」，指如學生示威會有生命危險，「我死好過佢死」。

（反修例風暴）