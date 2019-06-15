戴耀廷獄中來鴻：盼抗爭情緒延續至區選

冀區選前保釋打關鍵戰

戴耀廷在獄中仍對協調區議會選舉的「風雲計劃」念茲在茲，盼更多人因受修例啟發而加入抗爭隊伍，令452個區議會選區都有反專制者參選。他亦盼望在年底區議會選舉前可完成保釋程序，「出來與大家一起打一場關鍵的選戰，也是當前抗拒威權的重要一戰」。

這封寄給本報記者的信寫於本月7日，當時仍未發生6月9日反修例大遊行。戴耀廷寫道，未來關鍵是能否把抗爭情緒延續下去，不因爭議過去而灰飛煙滅，或因失敗而再次失落。他寫道，要將抗爭意識轉化成可奪實質政治資源的政治能量，契機便是年底區選，亦冀更多市民看到，現時最安全、最有力的抗爭工具，是大家手上的選票。

掛心朱牧 怕他壓力大「會累壞」

戴耀廷在獄中仍掛心同案被告朱耀明牧師，他稱法官判處朱緩刑，令他與陳健民放下心頭大石，可「欣然」入獄，但他認為朱在外承受的壓力，較獄中兩子更大，因兩子可「悠閒」在獄中看外面的風雨，朱卻一人在外頂住，「我擔心他會累壞，希望他也要爭取時間安靜與休息」。

他又稱，獄中職員、囚友都叫他「阿廷」，這是他30多年前在港大學生會任外務秘書的稱呼，「今次入獄，也可算是延續當年為香港爭取民主的理想」。

明報記者 邱榕瀅

（反修例風暴）