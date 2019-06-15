職工盟籲周一罷工集會：勞資須同船 勿秋後算帳

勞處：缺勤或需獲僱主批准

對於政治罷工是否受法例保障，勞工處回覆稱，《僱傭條例》並沒有就僱主和僱員間非因僱傭條款發生的情况作出規定。該處又指出，如僱員因參加公眾活動而缺勤，呼籲勞資雙方充分溝通，僱員有可能需獲僱主假期批准才可缺勤。

職工盟昨呼籲僱員下周一響應罷工，參加民陣反修例集會，並提醒僱員應正式向僱主提出罷工通知，列明是基於反對修訂逃犯條例的原因。職工盟亦呼籲各行各業的工會組織向資方或管理層提出要求，爭取僱員可罷工參加集會，並要求資方答應由工會提出的保障。

吳敏兒認為，修訂逃犯條例不單影響市民，更破壞本港營商環境，呼籲僱主當日響應罷市一天，或作特別安排，容許僱員罷工出席集會。她說，今次屬政治罷工，性質有別以往因勞資糾紛而發動的罷工，是為了履行公民責任，「今次罷工可能是歷史上唯一一次，勞資雙方必須同坐一條船」。職工盟總幹事蒙兆達說，僱傭條例對罷工權利的保障不足，促請僱主勿秋後算帳，不應扣減僱員工資及假期。

中小企會：僱主宜彈性 無謂添火頭

吳敏兒說，對周三（12日）年輕人在示威中受傷感心痛，「有人反問成年人可以做什麼，就是可以參與罷工、遊行與集會，不要讓年輕人孤單」。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，現時法例未有保障僱員參與政治罷工，僱主有權依法例處理，然而他認為在近日修例引起的社會紛爭下，僱主宜彈性處理員工罷工，「罰只會令勞資關係轉差，無謂再起火頭」。他亦認為政府宜暫緩修例，以緩和社會氣氛。

（反修例風暴）