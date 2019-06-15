稱憂衝突 撐修例聯盟取消周日動員

大聯盟發言人回覆本報查詢時說，前晚知悉民陣再動員周日遊行，若建制團體動員到街站宣傳，或會出現衝突或失控場面，「對香港沒有好處」。

刪可疑簽名 重申民意可靠

發言人又說，支持政府修例《逃犯條例》立場不變，「只是不希望有混亂場面發生」。大聯盟自4月16日發動網上手機聯署，聲稱截至昨午有93.3萬人。大聯盟召集人、律師黃英豪強調，數據經網站技術團隊核實，刪除部分可疑的簽名，「是真實可靠的民意」。日前有從事資訊科技的網民稱經電腦程式監測，得出大聯盟網上聯署持續地每分鐘增加8個簽名，質疑是以「計時器」增加人數；黃英豪之前已否認造假。

大聯盟昨午到警察總部慰問前線警員，向警隊捐贈樽裝水和乾糧，表達市民支持警隊執法、維持社會秩序的心聲。

運輸業聯盟譴責示威者堵路

另外，由多個的士、小巴及客貨車商會及協會組成的陸路交通運輸業大聯盟昨舉行記者會，譴責周三反修例示威者的堵路行動。被問對修例立場，大聯盟召集人蔣志偉只稱「聯盟一向政治中立」，又稱不反對任何人用和平示威手段反映訴求，「短暫的表達無可厚非，但不可以數以小時計堵塞道路」，呼籲各方克制，「不希望見到年輕人或警察受傷」。蔣說自己亦曾發動過罷駛、堵路等，「但好快表達完訴求就離開」。他說絕對尊重任何團體舉以示威及遊行表達訴求，前提是不應擾亂社會秩序，又稱日前示威癱瘓港島交通，不少的士司機「蝕做」，有人則損失一半生意。

（反修例風暴）