民陣周日黑衣遊行 警拒三線齊發 倘人多開6車線 2000警力相若上次

除了由維園遊行至添美道政府總部的路線，民陣昨亦要求增加兩條路線，包括由西營盤中山紀念公園遊行至添美道，以及由中環愛丁堡廣場遊行至添美道，以便市民盡快加入遊行隊伍。

爭中環西環起點 或只批維園

民陣召集人岑子杰會後稱，警方無反對維園起步的路線，而若人數眾多，警方會自行開放軒尼詩道6線。警方上次（9日）遊行初段，拒絕開放東行3線，人流嚴重堵塞。對於民陣提出的另外兩個起點，警方指中山紀念公園未能提供集會地方，不適宜作起步點，故拒絕有關路線；至於愛丁堡廣場出發的路線，民陣仍與警方商討中。民陣呼籲周日參與遊行的人穿黑衣及掛白絲帶，至於估算有多少人參與，他說並非最重要，重要的是市民的聲音。民陣稱不會在集會後有其他行動。

岑子杰說，在會上譴責警方在周三（12日）的衝突中，向示威者發射橡膠子彈及布袋彈，同時用催淚彈射向民陣集會大台；他要求警方道歉及釋放被捕者，惟警方沒回應。

民陣：集會後無行動 警「以靜制動」

警方消息人士透露，警方即將向民陣批出不反對通知書，遊行限於一條路線，即由維園遊行至政總。警方不建議愛丁堡廣場起步的路線，因遊行分兩邊隊伍不理想，難以評估人數及風險。消息人士亦稱，將派約2000警力執勤，各總區警員均需候命，部署與過去的周日（9日）相若。被問會否加強立法會示威區的警力佈防，消息人士說相關部隊會有所準備，包括機動部隊，以防示威者有激進行為，但原則是「以靜制動，對方不用武力，（警方）都不會用」。

民陣前日表示計劃下周一（17日）在立法會外集會，呼籲全港市民繼續罷課、罷工、罷市，惟立法會暫未確定何時恢復會議，周一開會機會不高。負責申請民陣遊行的工黨李卓人說，民陣今日會開會商討下周一的對策。

口風軟「信不過」 絕食者：直至撤回

立法會外添馬公園、中信天橋上的各個警方防線昨仍各有五六名警察駐守，他們都沒戴頭盔亦無防暴盾，而警方防線外昨仍有市民不斷對着警察唱聖詩。市民如要進入中信大廈或立法會，要先有相關工作證或有人帶領。昨午4時，一批有預約的土地正義聯盟及橫洲村民欲到立法會旁聽財委會會議，惟擾攘一番後，至會議結束都未能入內，無奈離去。

自周三起絕食的十數名藝文界人士昨日仍在堅持，當中教育大學社會學講師黎明說，昨早有醫療隊為絕食者檢查，指其血糖偏低。她說即使昨日有行政會議成員口風軟化，但都「信不過」，政府需拿出實際行動以示誠意，會絕食至政府撤回修例為止。

明報記者

（反修例風暴）