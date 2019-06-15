北京探子「戰場」收風 不願港重演六四

多名建制派及行會成員昨就修訂《逃犯條例》轉口風，多名建制派昨對政府暫緩修例表示「有希望」，稱港府及中央目前就此評估。據本報了解，京官已南下深圳，亦早已派「探子」混入6月9日大遊行，甚至周三金鐘警民衝突現場，喬裝參加者，與參加的年輕人溝通，然後向北京上報，不會只聽從中聯辦匯報。有資深建制派說，特首林鄭月娥到深圳跟京官見面商討形勢是常理，但消息未得特首辦確認。

京官到深圳 探子混入年輕人

該資深建制派稱，京官近日不斷向建制派收風，了解市民上街抗爭原因，他稱北京不會因100萬人上街動搖，但不想看到流血，不願香港發生「六四事件」。有建制派就向北京進言，稱6‧9大遊行，傳媒調查發現有逾三成參加者是首次上街，而年輕人視抗修例為「正義行為」，不計自身安全，分析稱香港有3萬名警員，就算分一半、即1.5萬人駐守金鐘，但倘10萬市民衝擊，警員無可能抵擋，除非開槍清場，但屆時香港必大亂，不符中央意願。因此，建制陣營有人提出折衷方案，如暫緩修例，表明做一兩年公眾諮詢程序，讓各界先冷靜下來。

中聯辦主任王志民早前召集人大政協，指示要撐修例，但另有建制派稱，西環官員近日口風有不同，願意聆聽大家提出的意見。

明報記者

（反修例風暴）