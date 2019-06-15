23前高官議員聯署 促問責官力諫林太 辭職明志

黎慶寧施祖祥布簡瓊等聯署

黎慶寧回應查詢時表示，香港是時候冷靜下來，在繼續討論此爭議議題前，緩和緊張局勢，「請不要再流血！（Please, no more blood-letting!）」

朱幼麟斥張建宗「警察決定開槍」言論

身在美國、本身對槍械有研究的朱幼麟向本報記者指出，周三（12日）金鐘衝突過後，政務司長張建宗說開槍為警察決定，朱稱政府言論不負責，「不知事件輕重」，他強調開槍是大事，不可由警方決定，因警察作為在場者或會衝動，定要由政務司長、特首才能下指令。朱強調橡膠子彈亦可致命，只能射向膝以下，「清楚看到警方持槍是短距離、（水）平射擊，是警方訓練不當」。

朱幼麟稱，本來對修例意見不大，但政府起草法例倉卒、「做得一塌糊塗」，漏洞甚多並修改多次，證明思考不成熟；更斥政府不知民情、離地，遠低估香港及世界華人對修例不接受的程度。他又形容，政府以台灣殺人案作為主要藉口是「非常愚蠢的決定」，予台灣利用機會攻擊一國兩制。朱幼麟又稱，至今中央應少參與，「參與愈多，輸愈多」，要由林太自己解決，「這樣是真正落實港人治港」。

聯署質疑，難道為特首一人固執，值得香港整體付出龐大代價，呼籲林太臨崖勒馬、接納民意，撤回草案從長計議，並呼籲問責官員及行會成員向特首進諫，「你們身為行政機關的一部分，與特首有共同責任，向市民問責，如果力諫不得，我們呼籲你們辭職明志」。

（反修例風暴）