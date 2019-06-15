暫緩修例 行會建制口風放軟 陳智思：對立激烈不可能討論 泛民質疑為遊行降溫

明報記者

政府至昨日未有就修例再有說法，行會成員湯家驊回覆本報記者查詢時說，政府要暫緩或撤回修例，都應該要先經行會討論，但他昨日未收到開會通知。

行會召集人陳智思昨接受港台《千禧年代》訪問，稱不願見到更多衝突，認為不可能在激烈對立下討論修例，他又稱，「呢幾日政府都無開會（立法會），我估計都係一個緩衝」，「大家要睇（修訂逃犯條例）法案係咪有信心過到」，不想因為一個法案令整個議會停頓。

曾鈺成：暫緩修例可紓緩怨氣

立法會前主席曾鈺成在修例法案委員會「鬧雙胞」引發議會衝突後，率先提出可將修例「直上大會」。他昨接受now新聞台專訪時，引述朋友評估稱若立法會通過修例「暴動㗎喇」，政府今次強推修例的「刺」仍會長留港人心中，因這麼多人反對，政府都繼續修例，他認為暫緩修例可以紓緩怨氣。

湯家驊稱，個人不反對擱置修例，但7月前完成投票的機會不大，台灣殺人案肯定不可處理，故政府有空間考慮所有方案。另一行會成員林正財被問到政府有否機會暫緩修例，表示相信所有可能性政府都會考慮，政府從不是鐵板一塊。行會成員、鄉議局主席劉業強稱，現時政府應繼續解說，在適當時候才恢復二讀，現時各方都應停一停、諗一諗。

葉劉：首要通過 田北辰：重新諮詢

曾任保安局長的行會成員、新民黨主席葉劉淑儀則堅持，政府首要是通過修例，暫緩等於撤回；若因為很多人暴力包圍立法會、外國指指點點下，政府就屈服，將來付出代價更大，對政府管治威信有很大衝擊。

港區人代、實政圓桌立法會議員田北辰，是首名建制派立法會議員公開呼籲政府暫緩修例，他昨午提議政府重新諮詢，及修例要經法案委員會審議；認為政府「轉軚」反而是重拾而非削弱管治威信。他稱若修例通過，「出年立法會選舉不知點，如建制派在立會失去過半（議席）」，政府難以管治。

民主派議員昨見記者，召集人毛孟靜質疑建制派在遊行前「放風」，強調「暫緩」只是暫時，民主派不能接受。人民力量陳志全批評，建制派是想「降溫」，籲市民不要掉以輕心，周日要參與民陣的反修例遊行。

城大公共政策學系教授葉健民表示，修例一事無論如何都損害政府威信，因今次修例是由特首林鄭月娥「包攬上身」，「經過今次，100萬人對她失去尊重與信任」。他估計林太極其量只能完成今屆任期，她欲走強硬路線以表忠誠，但社會反彈卻導致未能管治，料中央或另覓人選以維持一年半載安穩。葉認為年輕人不會因警方搜捕而不出來，投票一刻相信定有人衝擊，一旦雙方武力升級、擦槍走火，難以想像香港屆時亂象，「不再講管治威信，而是維持基本秩序穩定也有問題」。

下周一二立會「會議待定」

修例原定周三（12日）在立法會大會恢復二讀，除周六和日外，審議至下周四；但衝突之後，立法會會議至昨日都未有召開，立法會顯示下周一及二「會議待定」，下周三的大會例會，議程暫未列出政府法案議程。對於會議何時舉行，立法會秘書處表示立法會主席決定後會公布。政府昨向內務委員會主席致函，通知國歌法等3條草案7月3日於大會恢復二讀磋商。

（反修例風暴）

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