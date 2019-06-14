網民「不合作」搭港鐵 20列車延誤

阻關門 上車即下車 按緊急掣 倒地不適

有網民日前於社交媒體發起不合作乘搭港鐵活動，圖阻延甚至癱瘓港鐵行車。港鐵指昨晨8時許，調景嶺站二號月台有一批人聚集，陸續登上觀塘線往何文田方向列車，有關列車車長留意到有人阻礙車門關閉、上車又即下車，亦有乘客按動車上緊急掣、倒地不適、一條腿落入月台與列車之間空隙，令早上繁忙時間觀塘線列車服務受阻。港鐵指阻礙車門關閉會違反《港鐵附例》，或被檢控。

港鐵指違例 警持盾觀塘月台巡邏

警員昨拿着盾牌在觀塘站月台巡邏，並檢查有關人等的身分證。警方回應，昨晨沒有拘捕任何有關不合作搭港鐵活動者。

港鐵車務營運總管鄭群興稱，車務控制中心留意到觀塘線昨晨繁忙時間，接獲18次車門關閉受阻、10次按動緊急掣的報告，導致約20班上下行列車延誤2至20分鐘。他指港鐵已在不同車站加派人手，尤其在金鐘、中環、香港站等高風險車站，每更逾100人維持秩序、協助乘客。他指港鐵職員配備攝錄機，使用時會先標示，影片亦只會作內部使用，不會提交警方。

金鐘站前晚關閉，昨凌晨5時許稱重開，但半小時後又稱因應警方要求要繼續關站，鄭指金鐘站昨午2時14分恢復服務，閉站期間港鐵安排逾240班免費接駁巴士往返海洋公園站至堅尼地城站，接載逾萬名乘客。

（反修例風暴）