數百人留守持標語與警對峙 市民自發到場搬物資清垃圾

明報記者

警方前日放催淚彈後，示威人潮由金鐘擴至中環，在昨凌晨陸續散去，其後金鐘大致回復平靜。留守者中，20多歲王小姐指，與友人自發凌晨到場搬運物資和清理垃圾，「其實不清理條街，之後也是清潔工人去執拾……我們自己搞出來，就自己負責番」。

廣州遊客：港人捍衛權利可愛

由廣州來港旅遊的阿宇（化名）昨凌晨在金鐘，他稱本身是來旅遊，但遇上6月9日遊行，覺得上百萬人遊行很團結，前日再到金鐘觀察，首度嗅到催淚煙，「特別難受，大家知道我因催淚煙受傷，三四個人一齊幫我忙，幫我澆水」。他認為香港人是可愛的，除了因為有人自發拾垃圾，亦為捍衛權利，無懼防暴人員。

金鐘道、龍和道等大多行車線於昨日清晨後陸續開通。昨早11時多，立法會宣布不開會後，中信大廈天橋一度仍有約300人大叫「撤回」、「反送中」等口號，與警方對峙，氣氛緊張，其後工黨議員張超雄、民主黨主席胡志偉和議員鄺俊宇到場調停。張超雄感謝在場市民，鄺俊宇則指集會原則是「不流血、不被捕」，呼籲在場市民「分散」或到附近閒遊。同一時間，Telegram有討論擔心立法會可隨時再開會，要求示威者不要離去。

至昨午5時，添馬公園一度約500人聚集指罵警察，說他們「無人性」、「保護市民是不是打學生」；另一邊廂，中信橋一度有三四百名市民聚集，大部分人手持寫上「Stop shooting student」、「夠啦！」的紙張，亦有人唱聖詩。

前日首次集會 地盤工指警有挑釁有留手

留守在添馬公園的23歲地盤工M稱，前日首次參加集會，下午約3時在立法會示威區外，示威者開始衝擊立法會，他聽到一下槍聲，「不消一會我就突然被4個催淚彈圍着」，然後有示威者把他拉走。他形容警方「想挑釁示威者」，用警棍敲打盾牌，但他又覺得警察有「留手」，「有好幾次我跟警察只有三四個身位距離，他向前捉就可以拘捕我，但他沒有這樣做」。

雖然立法會昨不開會，但M說其目的是撤回修例，所以繼續留守，只是已連請假兩天，「如明天（今天）沒事，都暫不會到金鐘」。

高舉雙手仍被槍指 留守者氣憤主動聲援

28歲的王小姐昨在金鐘下班後到中信橋，她說前日在中信橋上即使高舉雙手，仍被警察用槍指着，「真的好生氣，今天（昨天）無論如何都要來」。她表示沒有任何組織或即時通訊群組號召，是自發於下班後到場支持。至於對日後行動有何部署，她說行動沒有計劃，是現場的人根據形勢討論而來。

（反修例風暴）