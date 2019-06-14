李慧琼葉劉嚴厲譴責「暴力」 總商會籲政府聆聽持份者

身兼行會成員的葉劉淑儀表示，訴諸暴力行為是違法，認為社會問題不是撤回修例可以解決，但她同時指出修例的諮詢做得差。她說如何拆局要由政府思考，對每次爭議都將警方放到對立面感難過，痛心有人推年輕人走上前線。

大律師公會籲政府自省是否仍堅持

四大商會中的總商會、廠商會、工業總會亦發聲明，前兩者強烈譴責暴力行為。總商會主席夏雅朗懇請政府繼續聆聽持份者聲音，與社會大眾作有意義的對話。工總呼籲各界就修例以香港整體利益為大前提，理性溝通、化解矛盾。廠商會會長吳宏斌認為，政府近月就修例積極與不同持份者溝通和解說，並多次調整草案，反映港府重視各界意見，希望各界保持克制，以和平理性方式表達訴求。

大律師公會昨發聲明，強烈譴責「任何一方的暴力行為」，又說政府今次修例已引起社會動盪不安，認為政府須深切自省是否仍堅持相關修訂；而鑑於強烈及明確反對聲音，向公眾負責任的政府必會暫緩修訂，與社會各方對話，並重新考慮立場。公會同時呼籲公眾繼續以耐心及理性態度表達意見。

律師會發聲明對暴力衝突感到遺憾，重申草案具深遠影響，需要全面及謹慎檢討、討論及分析，以尋求合乎香港整體利益的解決方案；籲各方參與文明的討論，解決分歧。

（反修例風暴）