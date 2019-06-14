李慧琼葉劉嚴厲譴責「暴力」 總商會籲政府聆聽持份者

【明報專訊】抗議修訂《逃犯條例》示威演變成激烈衝突，政府定性為「暴動」。民建聯主席李慧琼和新民黨主席葉劉淑儀昨均嚴厲譴責暴力行為。李慧琼稱，期望各界務實及理性全面考慮法案及其修訂，而非一刀切要求撤回修例；衝突導致大批警察和示威者受傷，暴力程度令人震驚，必須予以最嚴厲譴責。
身兼行會成員的葉劉淑儀表示，訴諸暴力行為是違法，認為社會問題不是撤回修例可以解決，但她同時指出修例的諮詢做得差。她說如何拆局要由政府思考，對每次爭議都將警方放到對立面感難過，痛心有人推年輕人走上前線。
大律師公會籲政府自省是否仍堅持
四大商會中的總商會、廠商會、工業總會亦發聲明，前兩者強烈譴責暴力行為。總商會主席夏雅朗懇請政府繼續聆聽持份者聲音，與社會大眾作有意義的對話。工總呼籲各界就修例以香港整體利益為大前提，理性溝通、化解矛盾。廠商會會長吳宏斌認為，政府近月就修例積極與不同持份者溝通和解說，並多次調整草案，反映港府重視各界意見，希望各界保持克制，以和平理性方式表達訴求。
大律師公會昨發聲明，強烈譴責「任何一方的暴力行為」，又說政府今次修例已引起社會動盪不安，認為政府須深切自省是否仍堅持相關修訂；而鑑於強烈及明確反對聲音，向公眾負責任的政府必會暫緩修訂，與社會各方對話，並重新考慮立場。公會同時呼籲公眾繼續以耐心及理性態度表達意見。
律師會發聲明對暴力衝突感到遺憾，重申草案具深遠影響，需要全面及謹慎檢討、討論及分析，以尋求合乎香港整體利益的解決方案；籲各方參與文明的討論，解決分歧。