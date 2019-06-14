Telegram總裁稱遭中國「國家級」網攻 指事關港修例

外交部：中國也是網攻受害者

本港部分參與反修例的示威者使用Telegram通訊以避過電子監控，並協調他們的示威行動，包括分享抗爭現場信息及呼籲物資增援等。一名交流立法會集會消息的Telegram群組管理員，周二晚被警方以「串謀公眾妨擾罪」拘捕。

稱過去攻擊與港示威同時發生

Telegram周三晚表示Telegram遭到「強大的」阻斷服務攻擊（DDoS attack），即黑客透過發送大量垃圾請求信息，以圖癱瘓伺服器。Telegram警告，多個地區的用戶或面臨連線問題，總裁杜羅夫昨稱有關垃圾信息大部分來自中國，「我們過去遭受國家級的DDoS攻擊，與香港的示威活動同時發生，今次也不例外」。

Telegram可以加密方式傳送信息、圖片、影片或作語音通話，加入群組的上限人數更多達20萬，公司去年稱活躍用戶約有2億人。

（法新社/華爾街日報）

（反修例風暴）