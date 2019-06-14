近3萬人聯署 不滿「母親論」

子彈射學生 SPACE校長痛心

香港大學附屬學院（SPACE）校長陳龍生發電郵予學生，稱看到膠子彈和催淚彈向學生和年輕人發射，感到痛心；又說明白當政府令人民失望時，市民會希望以激烈方式讓聲音被聽見，稱欣賞參與示威學生的誠意，亦尊重其所選的行動路線，但要留心行動有可能帶來的後果，注意個人安全。

中文大學校長段崇智昨日發予學生的信件中亦提到，有中大學生受傷及被捕，呼籲學生確保自身和他人安全，遠離危險地方，亦盼各方保持冷靜和克制。

教聯轟教協違專業精神

教育局長楊潤雄昨向全港學校校監和校長發通告，稱前日在灣仔及中西區一帶有人佔據和堵塞道路，癱瘓交通，甚至暴動，當中有不少年輕人，有人受傷流血，令人痛心。他說，有人在社交媒體號召群眾活動或涉違法行為，請校方告誠同學勿參與。教聯會昨開記者會斥教協提出的「罷課不罷教」是自相矛盾，譴責鼓吹罷課，認為是將政治凌駕教育，嚴重違反專業精神。

順利天主教中學前日暫緩全校中一至中五的考試。學校昨日再發通告，稱會幫助學生疏理情緒，鼓勵學生收拾心情，準備餘下考試。

另外，社福界亦發聲明關注前日的示威，社聯、社會工作人員協會、社會工作者總工會及邵家臻立法會議員辦事處4個機構聯合發聲明，稱前日示威的參與者絕大部分都是關心香港的平民百姓，強調「香港人絕非暴徒」。

同時，172名社福機構的前任和現任總幹事亦發聯署聲明，要求暫緩修訂《逃犯條例》，望重啟全面深入的諮詢。聯署發起人之一、社聯行政總裁蔡海偉說，要求政府與聯署人對話，聆聽更多社福界聲音。

（反修例風暴）