中彈港台司機：如從鬼門關回來 事發時極驚恐 冀特首源頭解修例問題

明報記者

「大家是港人，為了什麼呢？」

醫院管理局發言人稱，截至昨午5時共有81名與示威有關傷者，包括57男、24女前往10間公立醫院急症室求醫，年齡介乎15至66歲。昨仍有5男2女傷者留醫，全部情况穩定。警方稱前日行動中有22名警員受傷。

莊文龍昨仍在瑪麗醫院留醫，他說自己任港台外判司機6年，前日負責調派車輛工作，「今次肯定出事，知道危險，所以我派自己去」。他說當日警方與示威者多番對峙後，防暴警下午3時許開始放催淚彈驅散人群，他見無法將採訪車駛離現場，遂停在中信大廈對出龍匯道的泊車位，不久後催淚煙湧至，他在煙霧瀰漫的環境中慌忙躲避，躲在兩輛採訪車之間，詎料被疑似催淚彈擊中，當時混亂，難以分辨警方所用武器，「從來沒有試過打仗般的滋味，好像逃難般避走」。

避走如逃難 目擊中彈記者「成身紅晒」

他說當時十分驚慌，警方向由政總逃往中信大廈的示威者擲催淚彈，其時龍匯道停泊起碼7輛採訪車，他目擊旁邊的外籍記者被催淚彈打中「成身紅晒」，想不到自己遠離示威人群亦受波及並失去知覺，在救護車上蘇醒後才得悉曾經心跳停頓，「差不多去了鬼門關又回來」。

莊在蘇醒後感到左邊身「好滾」，需用冰敷一段時間，紅腫才漸退，前日未能下牀走動、神志迷糊，昨日可行走及飲食，左上腹、肋骨下方受傷位置仍泛紅，間中會眼痛、手痹，抽動脈血時感覺不到痛楚。他認為警民雙方在衝突中都有責任，但事件源於港府提出《逃犯條例》修訂，應由特首林鄭月娥解決，「你打我、我打你，大家都是香港人，為了什麼呢？」

醫生料中胸引起心律震盪

有急症科醫生推斷，港台外判司機或因被催淚彈擲中胸部附近，造成心律震盪（commotio cordis），即撞擊引起的致命性心律不正，會令身體失去知覺，醒後亦有可能出現如司機般手臂麻痹或失去痛感的情况，只要休息充足，徵狀會慢慢消失。

他又說，如心律不正情况維持4至5分鐘，有可能出現腦細胞壞死，嚴重可致命；提醒如有人中胡椒噴霧或催淚彈，不用特意使用生理鹽水，用清水便可，「飲用水又飲得又冲得」，不用到藥房購買昂貴的生理鹽水。

22警員傷 有人需縫針

此外，警察隊員佐級協會外務長李耀廷昨表示，有數名警員仍留醫，「基本上沒有生命危險」，情况穩定，另有警員需接受縫針。

（反修例風暴）