陸委會：修例或現難民問題 台已啟機制

不忍警用橡膠彈 蔡英文籲勿強行通過

台灣聯合新聞網報道，陸委會發言人邱垂正昨表示，若港修訂《逃犯條例》通過，有可能形成難民等問題，台灣政府正做情勢評估。他說，目前法令已明文保障香港居民因政治因素而導致安全自由受緊急危害者，會提供協助，台灣政府已啟動處理機制，即使立法院未通過難民法，但因應可能出現難民申請庇護的需求，仍可採取個案方式做準備。

邱稱，過去一般認為難民來自中國大陸，而台灣法令對來自港澳者定居及居留的條件是相當寬鬆的，港人可透過旅遊來台短期停留，因此相關機制會有很多空間，台灣政府將檢視機制，應對未來可能出現的難民問題。

陸委會籲台人勿到政總

陸委會昨發新聞稿，表示香港立法會、政總周邊地區仍有群眾聚集，部分地鐵站交通運輸受影響，可能發生後續示威活動，提醒台灣民眾近期若計劃前往香港，應注意個人安全，切勿前往相關地點，並隨時留意交通資訊及事態發展，以免影響行程及安全。

（反修例風暴）