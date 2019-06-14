美議員提修《香港關係法》 華駐英大使：中央從未指示修例

劉曉明：外界忽視80萬人支持修例

外交部駐港特派員公署昨在facebook專頁節錄劉曉明專訪內容，劉稱港府接獲4500份有關修例的民眾意見和建議，當中「只有1500反對」，又說外界「忽視了有80萬人簽名支持修例」，認為是「香港內部和外部的一些勢力在利用此事挑起事端」。外交部發言人耿爽昨在北京例行記者會表示，任何損害香港繁榮穩定行為，都為香港主流民意所反對，任何文明法治社會都不會容忍破壞和平安寧、罔顧法紀的違法行為，強調中央強烈譴責各類暴力行為，支持港府依法處置。

另外，歐盟發聲明稱，港府擬修訂《逃犯條例》引發港人憂慮，歐盟對此也有同感，並已向港府表達關注。聲明指出，這個議題「相當敏感，對香港及其市民、歐盟和外國公民，以及企業對香港的信心都將有深遠的影響」，歐盟呼籲港府諮詢公眾意見，找尋解決方法。

德國：正審視與港引渡協議

德國政府表示，正審視若香港通過修例，會否影響德國及香港之間的引渡協議。德國總理默克爾的發言人表示，相當關注香港的情况，對多數示威群眾用和平方式表達意見表示肯定，呼籲所有參與者保持冷靜。

（反修例風暴）