美議員提修《香港關係法》 華駐英大使：中央從未指示修例

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》的示威周三演變成激烈衝突，中國駐英國大使劉曉明於當地時間周三接受英國BBC專訪，表示「中央從未指示香港修例」；又稱周日（9日）遊行人數遭誇大，起初和平的遊行後來變成「襲擊警察」，「警察必須維持秩序，不能責備警察」。美國兩名參議員共和黨Ted Cruz及民主黨Edward John Markey正式提出修改《美國香港關係法》以防止中國濫用香港繞過美國法律。
劉曉明：外界忽視80萬人支持修例
外交部駐港特派員公署昨在facebook專頁節錄劉曉明專訪內容，劉稱港府接獲4500份有關修例的民眾意見和建議，當中「只有1500反對」，又說外界「忽視了有80萬人簽名支持修例」，認為是「香港內部和外部的一些勢力在利用此事挑起事端」。外交部發言人耿爽昨在北京例行記者會表示，任何損害香港繁榮穩定行為，都為香港主流民意所反對，任何文明法治社會都不會容忍破壞和平安寧、罔顧法紀的違法行為，強調中央強烈譴責各類暴力行為，支持港府依法處置。
另外，歐盟發聲明稱，港府擬修訂《逃犯條例》引發港人憂慮，歐盟對此也有同感，並已向港府表達關注。聲明指出，這個議題「相當敏感，對香港及其市民、歐盟和外國公民，以及企業對香港的信心都將有深遠的影響」，歐盟呼籲港府諮詢公眾意見，找尋解決方法。
德國：正審視與港引渡協議
德國政府表示，正審視若香港通過修例，會否影響德國及香港之間的引渡協議。德國總理默克爾的發言人表示，相當關注香港的情况，對多數示威群眾用和平方式表達意見表示肯定，呼籲所有參與者保持冷靜。