警立會躺睡玩手機 議員批如宿舍

立法會秘書處回應本報查詢稱，當發出黃色警示時，會要求警方在立法會綜合大樓內待命，警方進入大樓候勤後，會按照情况及執勤需要調動人手。本報亦曾向警方查詢，截稿前未有回覆。

乾糧囤積 餐廳候勤

據記者兩日觀察，大批警員在立法會大樓內駐守，候勤期間有警員在無人的接待處坐下玩手機，不少警員前晚在大樓外的公眾入口附近，躺臥地上睡覺休息，在黃色警示下關閉的立法會餐廳，有警員入內用餐。記者亦目睹有人運送多箱物資進入，紙箱標籤顯示為杯麵、餅乾及樽裝水。

陳志全質疑值勤無監管

陳志全曾目睹警員下午在大樓內躺臥地上，「近百警員在睡覺，立法會大樓變了警察的睡房」。他質疑「為何立法會淪落至此？」，指立法會如同變成警察宿舍，質疑值勤期間是否應有守則。陳志全稱，曾在返回立法會工作時被要求出示記者證或職員證，質疑是否已由警員接管立法會。

（反修例風暴）