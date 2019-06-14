立會今續不開會 民陣申周日再遊行 最快周一重開 建制：大部分人未掌握何時恢復

明報記者

政府研不惹衝突開會方案 未定案

立法會昨早近11時通知議員全日不會召開立法會會議，當時不少議員已返回立法會，包括部分建制派，至下午約6時通知今日亦不會開會，而今日的內委會及財委會則會繼續進行。有建制派議員表示，大部分人亦不掌握何時會開大會恢復二讀，有人認為是因「未收到政府指令」。據了解，政府正就若立法會開會，研究一個可行又不引發嚴重衝突的方案，至昨日仍未定案，故未與立法會確定何時可開會。

鄭若驊昨晤法界 律政司今料見大律師會

據了解，律政司長鄭若驊昨日黃昏在會見法律界人士，響應特首林鄭月娥早前說要密集式解說；律政司亦正約見不同人物，今午料將會見大律師公會成員。

李卓人：見警武力鎮壓 未出來的都會出

民陣昨日宣布，將於周日舉辦「黑色大遊行」，呼籲市民下午2時半穿黑衣出席，由維園遊行至政府總部，訴求包括譴責警方暴力鎮壓市民、撤回修例，以及林太必須下台。負責申請遊行的工黨李卓人稱，現時民情沸騰，「100萬人曾出來的會出來，未出來的，見到（警察）如此武力鎮壓下一代，都會出來」。他強調遊行是和平進行，若警方不批出不反對通知書，會反問香港是否戒嚴，但將再有對策。

民陣亦向警方申請下周一在立法會外集會，呼籲全港市民繼續罷課、罷市、罷工，以阻止修例通過。李卓人形容「三罷」是最高境界的不合作運動，冀全城可出席集會。

民主派會議召集人毛孟靜呼籲梁君彥取消二讀修例，一旦復會將嚴厲質詢政府就周三事件的處理方式，但她承認民主派處於兩難，若議會內有肢體衝突、被趕離議會，便無法繼續質詢。民主黨主席胡志偉強調，無論如何不能開會，呼籲港人可於合法情况下癱瘓政府，要政府、建制派負上應有代價。

田北辰盼先處理殺人案 其餘暑假後再續

行政會議成員、工聯會黃國健稱，對修例立場未有改變，認為議員有責任審議條例。實政圓桌田北辰期望政府爭取時間考慮再修改草案，亦盼政府「斬件式」處理，先處理台灣殺人案，其餘待暑假休會後再處理。

多名民主派昨午在暴雨下前往禮賓府，要求與特首林鄭月娥對話，其間遭警方阻擋，包括在馬路前築人鏈及放置鐵馬攔截，並要求民主派議員按警方安排往禮賓府東閘集會。惟民主派強調是找林太對話而非集會，交涉約半小時後終獲放行，但未能前往正門。民陣、民主派議員及李卓人在禮賓府外放置有林太黑白照的花牌，高呼「林鄭月娥，遺臭萬年」等口號。

（反修例風暴）