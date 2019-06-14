刺血針：膠彈可致命 應瞄下半身

前日的反修例示威觸發警民衝突，警方以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈及胡椒球對付示威者，多人受傷。醫學期刊《刺血針》（The Lancet）曾刊登報告，以2000年以色列暴動事件說明橡膠子彈的傷害。報告提及，事件中有7人受橡膠子彈擊中傷亡，故有新指引列明，橡膠子彈的射擊距離最少為50米外，並應瞄向下半身，避免嚴重傷害。

此外，國際特赦組織在2015年也曾就執法人員使用的較低殺傷力武器發表報告，報告指出，如近距離發射橡膠子彈或布袋彈，可引致傷亡；即使跟從廠商指引使用，這類子彈亦可構成嚴重傷害或威脅生命。報告亦強調，這類子彈的本質屬難以瞄準，容易有偏差，旁觀者容易誤中副車。

使用說明：胡椒球槍屬危險武器

反修例示威當日，警方亦曾使用寫有「TIPPMANN PEPPERBALL」字樣的胡椒球槍。記者翻查公司Tippmann網站，未見當日警方使用的同款胡椒球槍，惟有一支用作發射彩彈的槍械「TIPPMANN A-5」，其使用說明顯示，於發射範圍內200碼必須佩戴眼罩或面罩，使用者亦不應向沒有防護裝備的人發射。

翻查資料，警方曾於2016年試用經改裝的胡椒球槍「Pepperball Carbine-SX」，該槍由壓縮氣體推動發射胡椒球，其原型設計的使用說明中提及，胡椒球槍為危險武器，使用者不應瞄着臉部、眼睛、耳、喉嚨及脊柱發射，如意外進入眼部，或會造成永久傷害甚至死亡。

（反修例風暴）