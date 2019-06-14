牧師求先警示 警呼「叫你個耶穌見我哋」

唱詩令警收椒市民收傘

這批基督教牧師、傳道人於周二至周三下午警方清場前，一直陪伴示威者唱詩逾8小時。當中王少勇牧師表示，周三上午約11時，警方引述線報指有人收藏大量武器，但他所見示威者僅手執雨傘。王又稱，警方當時整裝，拔胡椒噴霧，一眾牧者即拉起手唱聖詩，並請市民收傘，也請警察收胡椒噴霧，最終雙方都冷靜下來。

惟至下午3時，氣氛轉緊張。他表示，他所見示威者無衝擊，但警員仍以催淚彈及警棍攻擊示威者，難以理解警方何以稱「暴動」。

當時在場的胡志偉牧師則哽咽稱，印象中大部分示威者僅二三十歲，警察於周三約3時半時突然後退是一種策略，當示威者因看到有空位而上前時，警方便有理由以催淚彈驅散人群。他指自己也中催淚彈，當時身體發抖，呼吸困難，看到一班年輕人「怕到不敢動」，指摘領導人（林鄭月娥）以慈母自居，實則只是虐兒之母。

林家賢牧師則指與年輕女生聊天時，她們都表現害怕，因認為警察開槍但不出告示。他又稱，與其他牧者請求警察，若再驅散示威者時可否作警示，惟警察以侮辱話語「叫你個耶穌落嚟見我哋」回應，他為此難過，「究竟是誰推這班年輕人上街？」

袁天佑牧師稱，教會領袖已邀請特首會面，但尚未收到任何消息，認為特首未必會正面及積極回應。他指到循道衛理聯合教會香港堂求助的示威者，除肉體受傷外，更多是心靈上創傷，但政府對此毫無反思，認為林鄭月娥應該下台。

（反修例風暴）