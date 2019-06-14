遭兩射催淚彈 記者：示威者百米外

該記者向本報透露，事發時示威者已後退至中環友邦金融中心對開，與警員相距逾100米，他與另一名攝影記者處於添美道與夏愨道交界，與警員相距約3至4米之下拍攝，其時攝影記者先行離開。他說，當時有警員要求他離開。

該記者表示，由於當時已完成拍攝，故轉身打算離開，惟未幾聞到「嘭」一聲，有催淚彈在他左腳旁約一米外爆開，他見狀馬上轉身再次面向警員並舉機拍攝，警員隨即以水平高度開槍，槍頭冒出白煙。此時，一名外國記者開始朝警方呼喊「You shoot journalist！」加以阻止。該記者續說，當時警員一度以胡椒球槍指向他，故他舉起雙手示意「投降」，後來警員再將槍頭轉向該外國記者。

外國記者阻止遭槍指

該記者事後表示自己沒有受傷，惟因催淚彈在近距離爆開，令他一度耳鳴數秒，事後其他記者上前慰問。他稱，不理解警方為何在他轉身後才突然開槍，並以水平高度射擊，而事發時示威者已後退至百米外，他質疑警員開槍意義何在。「香港01」執行總編輯戚本業稱，目前仍在了解事件，稍後會回應。

（反修例風暴）